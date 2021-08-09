«Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) за семь месяцев текущего года в рамках ремонтной программы заменило 57,36 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в северных и арктических районах Якутии.

Наибольший объем работ выполнен в Среднеколымском районе, где проведен капитальный ремонт 19,7 км линий электропередачи. Тем самым повысилось качество энергоснабжения жителей отдаленных сел Сылгы-Ытар, Ойусардах и Алеко-Кюель.

В рамках ремонтной программы специалисты Кобяйских электрических сетей заменили 3,68 км провода в с. Кобяй, с. Чагда – 1 км и с. Тыайа – 500 м. В других филиалах также ведется работа в этом направлении, в том числе и с привлечением подрядных организаций.