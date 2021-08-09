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Сахаэнерго произвело капитальный ремонт почти 58 км линий электропередачи

Сахаэнерго произвело капитальный ремонт почти 58 км линий электропередачи

9 августа 2021, 10:12
Рубрика: Модернизация
Метки: САХАЭНЕРГО, ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: yakutskenergo.ru

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«Сахаэнерго» (дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро) за семь месяцев текущего года в рамках ремонтной программы заменило 57,36 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в северных и арктических районах Якутии.

Наибольший объем работ выполнен в Среднеколымском районе, где проведен капитальный ремонт 19,7 км линий электропередачи. Тем самым повысилось качество энергоснабжения жителей отдаленных сел Сылгы-Ытар, Ойусардах и Алеко-Кюель.

В рамках ремонтной программы специалисты Кобяйских электрических сетей заменили 3,68 км провода в с. Кобяй, с. Чагда – 1 км и с. Тыайа – 500 м. В других филиалах также ведется работа в этом направлении, в том числе и с привлечением подрядных организаций.

«Сахаэнерго в целях повышения надежности энергоснабжения потребителей продолжает плановые работы по обновлению распределительных сетей в самых отдаленных районах республики. В этом году мы планируем произвести капитальный ремонт более 82 км сетей среднего и низкого напряжения. Опыт показал, что самонесущий изолированный провод обладает высокой механической прочностью и долговечностью. Его применение позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание ЛЭП, уменьшить количество несанкционированных подключений к сетям», – отметил заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации и ремонта электрооборудования и распределительных сетей АО «Сахаэнерго» Арсен Максимов.

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Источник: yakutskenergo.ru

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