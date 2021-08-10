Павел Сорокин в интервью агентству Reuters рассказал о ситуации в нефтегазовом секторе, в частности о прогнозах по добыче нефти в 2021 и 2022 годах, работе демпферного механизма, производстве СПГ и рынке углеводородов.

Замминистра отметил, что по итогам 2021 года объём добычи нефти ожидается примерно на уровне 512 млн. тонн, что на 6 млн. тонн выше, чем ожидалось ранее в связи с ускоренным возвратом нефтедобычи. По его словам, экспорт нефти будет во многом зависеть от вопросов, связанных с наполнением внутреннего рынка нефтепродуктами, но ожидается диапазон примерно в 220-230 млн. тонн.

Павел Сорокин рассказал также о донастройке демпферного механизма.

«Произошла переиндексация демпфера, что негативно влияло на экономику сегментов переработки, поэтому практически произошёл возврат демпфера на те уровни фактической индексации цен за 2019-2020 годы, что позволило сегменту вернуться в экономически обоснованные параметры и создать доходность и даже в какой-то степени премиальность внутреннего рынка, тем самым предотвратить переток продуктов с внутреннего рынка на экспорт. Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тыс. рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», – пояснил он. А нефтепереработка в России в 2021 году ожидается выше, чем в прошлом году.

Также замглавы Минэнерго России в интервью сказал агентству о том, что не видит рисков потери традиционного рынка углеводородов.

«Спрос на углеводороды есть, и люди хотят иметь конкурентоспособный источник энергии, поэтому если он будет соответствовать всем предъявляемым требованиям, например, будет частично компенсирован СО2-след или будет нисходящая динамика по выбросам, то мы не видим причин, почему мы должны быть в худшем положении на наших традиционных рынках относительно конкурентов», – пояснил он.

По замминистра, при сохранении спроса на углеводороды Россия будет конкурентоспособной.

«Мы считаем, что мы будем конкурентоспособны по всей производственной цепочке все время, пока будет сохраняться спрос на углеводороды, а мы считаем, что спрос на углеводороды сохранится. Да, точно будет снижаться его доля, но Россия в течение 15-20 лет сможет сохранять свое место на нефтяном рынке, а дальше все будет зависеть от мировых трендов, скорости энергоперехода и от состояния нашей ресурсной базы» – сказал Павел Сорокин.

Полная версию интервью на официальном сайте Минэнерго.