Екатеринбург соединят с Новокольцовским новой дорогой. Её построят в рамках подготовки к Универсиаде-2023. В документах тендера, который размещён на портале госзакупок, сказано, что мэрия Екатеринбурга организует строительство участка Александровского бульвара, от улицы Центральной до автодороги Екатеринбург — Кольцово в микрорайоне Новокольцовском.

Стоимость контракта составляет 691 млн 486 тыс. 837 рублей. Деньги выделят из муниципального бюджета. В список строительных мероприятий входят: земляные и пусконаладочные работы, устройство наружных электросетей и канализации, линий связи, искусственных сооружений и обустройство дороги. В наименовании закупки сказано, что дорога строится в рамках подготовки к Универсиаде, которая пройдёт в столице Урала в 2023 году. Однако в документах срок окончания работ назначен на 30 марта 2024.

Напомним, также микрорайон Новокольцовский соединится с городом трамвайной веткой. Она пройдёт от кольца на ул. Юлиуса Фучика по улицам Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Сейчас в этом микрорайоне идёт строительство Деревни Универсиады. После завершения игр, построенные объекты передадут учащимся УрФУ - здесь будет студенческий кампус. В него будут входить общежития, медиацентр и спортивная инфраструктура.