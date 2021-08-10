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Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
10 августа 2021, 17:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Источник: gorcom36.ru
Парк в «Экодеревне» поселка Лушниковка в Боровском районе построят за 187 миллионов рублей. Соответствующий аукцион был объявлен 9 августа на сайте Госзакупок.
Парк будет построен на площади 24 гектара до сентября 2024 года. Строители должны максимально сохранить зеленые насаждения и рельеф. В парке будут проводить культурно-спортивные и развлекательные мероприятия, фестивали, цветочные выставки, праздники урождая и т.д. Замой здесь организуют катание на лыжах и коньках.
Подрядчик должен будет обеспечить электроснабжение, освещение, построить мост, установить туалеты, скамейки, урны, проложить пешеходные дорожки и благоустроят территорию.
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