Парк в «Экодеревне» поселка Лушниковка в Боровском районе построят за 187 миллионов рублей. Соответствующий аукцион был объявлен 9 августа на сайте Госзакупок.

Парк будет построен на площади 24 гектара до сентября 2024 года. Строители должны максимально сохранить зеленые насаждения и рельеф. В парке будут проводить культурно-спортивные и развлекательные мероприятия, фестивали, цветочные выставки, праздники урождая и т.д. Замой здесь организуют катание на лыжах и коньках.

Подрядчик должен будет обеспечить электроснабжение, освещение, построить мост, установить туалеты, скамейки, урны, проложить пешеходные дорожки и благоустроят территорию.