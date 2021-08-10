В Кургане благоустраивают набережную

Эксперты Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области рассмотрели проектную документацию на устройство освещения и капитальный ремонт набережной и зоны отдыха в районе территории, прилегающей к месту отдыха и купания по улице Гоголя в Кургане. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектом, одобренным государственными экспертами, предусмотрено обустройство набережной: здесь проложат велодорожку, обустроят зоны отдыха у спорткомплекса и спортплощадку возле пляжа. По всей территории набережной установят перила. Также в ходе реализации проекта на набережной установят сорок четыре опоры освещения и системы видеонаблюдения. *

Проектную документацию подготовили в ООО «АСТ проект». Застройщик – МКУ города Кургана «Управление капитального строительства».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: smartik.ru