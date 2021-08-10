В Кургане благоустраивают набережную

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10 августа 2021, 10:48
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Строительство Электроэнергетика
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Эксперты Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области рассмотрели проектную документацию на устройство освещения и капитальный ремонт набережной и зоны отдыха в районе территории, прилегающей к месту отдыха и купания по улице Гоголя в Кургане. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Проектом, одобренным государственными экспертами, предусмотрено обустройство набережной: здесь проложат велодорожку, обустроят зоны отдыха у спорткомплекса и спортплощадку возле пляжа. По всей территории набережной установят перила. Также в ходе реализации проекта на набережной установят сорок четыре опоры освещения и системы видеонаблюдения. *
Проектную документацию подготовили в ООО «АСТ проект». Застройщик – МКУ города Кургана «Управление капитального строительства».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
Фото: smartik.ru
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