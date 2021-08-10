В Хабаровске проведут дорожные работы

В Хабаровске отремонтируют участки улично-дорожной сети проспекта 60-летия Октября от ул. Суворова до ул. Аэродромной, сообщает RosTender.info.

Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска объявило тендер на работы по ремонту улично-дорожной сети города. Данные работы проводятся в рамках мероприятий по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов Хабаровского края «Дорожная сеть» и «Общественные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно документации требуется заменить дорожное покрытие, отремонтировать разделительное бетонное ограждение, обочины, посадочные площадки, установить автопавильоны, светофоры, металлические опоры освещения, дорожные знаки и нанести разметку. Гарантийный срок на выполненные работы по контракту устанавливается в 6 (шесть) лет с даты подписания Итогового акта сдачи-приемки работ по контракту.

Заявки на участие в тендере принимаются до 18 августа. С подрядчиком заключат контракт на 270 млн рублей. Источником финансирования является бюджет городского округа «Город Хабаровск», средства вышестоящих бюджетов на 2021-2022.

