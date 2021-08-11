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Калининская АЭС стала площадкой для опробования разработанного российскими учёными детектора для регистрации потока нейтрино

На энергоблоке №4 Калининской АЭС успешно опробовали работу не имеющего аналогов в мире детектора для регистрации потока нейтрино РЭД-100.

Уникальный прибор, разработанный российскими специалистами из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), не только регистрирует потоки нейтрино*, но и позволяет полностью контролировать процессы, происходящие в активной зоне реактора.

Как пояснил один из создателей детектора, заведующий лабораторией экспериментальной ядерной физики МИФИ Александр Болоздыня, благодаря высокой проникающей способности нейтрино с помощью детектора РЭД-100 можно будет дистанционно провести так называемую «томографию» активной зоны реактора, изучить её изотопный состав.

Эти данные в будущем помогут предсказывать различные нештатные ситуации на АЭС. Новинкой уже заинтересовалось Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

По мнению А.Болоздыни, исследования на Калининской АЭС откроют возможность дальнейшего создания мобильной установки для независимого контроля за активной зоной ядерного реактора.

«Её можно будет поставить на машину и проводить измерения рядом с АЭС. Создание такого прибора существенно повысит безопасность мировой атомной энергетики в целом», - считает учёный.

Отметим, что РЭД-100 - не первый, но самый компактный нейтринный детектор на атомной станции. Сегодня на предприятии уже проводятся четыре исследования с помощью трёх установок (GEMMA - на втором блоке, vGeN и iDream - на третьем, и DANSS - на четвертом), которые проводят специалисты Объединенного института ядерных исследований и Курчатовского института. Все они направлены на изучение процессов в активной зоне реактора во время работы на мощности.

Осенью 2021 года специалисты лаборатории планируют продолжить научные работы на РЭД-100, в частности, провести с помощью нового детектора исследовательскую работу по регистрации реакторных нейтрино.


 

* Нейтрино (уменьшительное от «нейтрон») - общее название нейтральных элементарных частиц, обладающих очень маленькой массой, и практически не взаимодействующих с веществом. Нейтрино обладают феноменальной проникающей способностью и взаимодействуют с веществом настолько слабо, что могут беспрепятственно преодолеть слой жидкого водорода толщиной в тысячу световых лет.

Источник: Управление информации и общественных связей Калининcкой АЭС

 

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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