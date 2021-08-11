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Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
11 августа 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
С начала 2021 года компания «Россети Кубань» присоединила к электрическим сетям более 3 тысяч потребителей в краснодарском энергорайоне. Общая мощность подключенных абонентов составила свыше 163 МВт. Электроэнергией были обеспечены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.
В первом полугодии 2021 года в Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» поступило более 4,6 тысячи заявок на технологическое присоединение новых объектов и увеличение существующей мощности. Дополнительную электроэнергию с начала года получили 576 личных подсобных хозяйств, ряд школ и спортивных объектов в Краснодаре, Динском, Горячеключевском, Северском районах края, а также Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея.
Среди крупных заявителей, обеспеченных электроэнергией, ряд строительных и производственных предприятий малого и среднего бизнеса в Краснодаре и прилегающих к краевой столице районах Кубани и Адыгеи.
Необходимые энергомощности получили спортивная школа в поселке городского типа Афипский, амбулатория в станице Черноморская, спортивный комплекс «Юность» в станице Саратовская города-курорта Горячий Ключ.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, компания «Россети Кубань» выполняет все обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры.
Информация о процедуре технологического присоединения и форма заявки на подключение к электросетям доступны на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявку на подключение к сетевой инфраструктуре можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф.
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