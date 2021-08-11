Младший научный сотрудник ИГЭУ Андрей Яблоков выиграл грант Российского научного фонда. На разработку новых методов поиска коротких замыканий на ЛЭП сверхвысокого напряжения ученый получил 3 млн руб. Об этом сообщает сайт энергоуниверситета.

"Наша работа находится в рамках концепции цифровизации электроэнергетики "Цифровая трансформация 2030". В разрабатываемых методах по определению мест коротких замыканий будут использованы данные специальных устройств синхронизированных векторных измерений. В работе будет проанализирована точность уже существующих методов при применении и разработаны новые методы. В частности, мы планируем внедрить идентификацию параметров ЛЭП с целью повышения точности определения места коротких замыканий", – рассказал Известно.ру Андрей Яблоков.

По словам ученого, износ электросетей напряжением 330 кВ и выше достигает 50%, это может вызывать аварийные ситуации, отключение электричества у крупных потребителей и нарушения межсистемных связей. Например, в России число аварийных отключений ЛЭП почти в два раза выше, чем в западных странах. Время поиска места повреждения составляет от 5–6 часов до нескольких суток. Это особенно критично для протяженных магистральных ЛЭП.

Места коротких замыканий специальные устройства вычисляют с погрешностью до 10–20%. То есть для 100-километровой линии электропередачи это 10–20 км, на протяжении которых электрики будут искать реальное место короткого замыкания. По предварительным исследованиям, метод, который планирует исследовать Андрей Яблоков, в разы сокращает эту погрешность.

Для проведения своих исследований и тестирования ученый планирует применять оборудование полигона "Цифровая подстанция" в ИГЭУ. Все аварийные ситуации, короткие замыкания здесь легко можно "подстроить", чтобы проводить замеры, эксперименты и делать открытия.

В будущем ученый планирует исследовать применение машинного обучения для точного определения места коротких замыканий, то есть привлечь к поиску аварий искусственный интеллект.