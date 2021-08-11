RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
11 августа 2021, 09:24
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: i3vestno.ru
Младший научный сотрудник ИГЭУ Андрей Яблоков выиграл грант Российского научного фонда. На разработку новых методов поиска коротких замыканий на ЛЭП сверхвысокого напряжения ученый получил 3 млн руб. Об этом сообщает сайт энергоуниверситета.
"Наша работа находится в рамках концепции цифровизации электроэнергетики "Цифровая трансформация 2030". В разрабатываемых методах по определению мест коротких замыканий будут использованы данные специальных устройств синхронизированных векторных измерений. В работе будет проанализирована точность уже существующих методов при применении и разработаны новые методы. В частности, мы планируем внедрить идентификацию параметров ЛЭП с целью повышения точности определения места коротких замыканий", – рассказал Известно.ру Андрей Яблоков.
По словам ученого, износ электросетей напряжением 330 кВ и выше достигает 50%, это может вызывать аварийные ситуации, отключение электричества у крупных потребителей и нарушения межсистемных связей. Например, в России число аварийных отключений ЛЭП почти в два раза выше, чем в западных странах. Время поиска места повреждения составляет от 5–6 часов до нескольких суток. Это особенно критично для протяженных магистральных ЛЭП.
Места коротких замыканий специальные устройства вычисляют с погрешностью до 10–20%. То есть для 100-километровой линии электропередачи это 10–20 км, на протяжении которых электрики будут искать реальное место короткого замыкания. По предварительным исследованиям, метод, который планирует исследовать Андрей Яблоков, в разы сокращает эту погрешность.
Для проведения своих исследований и тестирования ученый планирует применять оборудование полигона "Цифровая подстанция" в ИГЭУ. Все аварийные ситуации, короткие замыкания здесь легко можно "подстроить", чтобы проводить замеры, эксперименты и делать открытия.
В будущем ученый планирует исследовать применение машинного обучения для точного определения места коротких замыканий, то есть привлечь к поиску аварий искусственный интеллект.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter