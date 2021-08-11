 
Наука

Ученый из ИГЭУ получил 3 млн руб. на быстрый поиск аварий на ЛЭП

Ученый из ИГЭУ получил 3 млн руб. на быстрый поиск аварий на ЛЭП

11 августа 2021, 09:24
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: i3vestno.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
74

Младший научный сотрудник ИГЭУ Андрей Яблоков выиграл грант Российского научного фонда. На разработку новых методов поиска коротких замыканий на ЛЭП сверхвысокого напряжения ученый получил 3 млн руб. Об этом сообщает сайт энергоуниверситета.

"Наша работа находится в рамках концепции цифровизации электроэнергетики "Цифровая трансформация 2030". В разрабатываемых методах по определению мест коротких замыканий будут использованы данные специальных устройств синхронизированных векторных измерений. В работе будет проанализирована точность уже существующих методов при применении и разработаны новые методы. В частности, мы планируем внедрить идентификацию параметров ЛЭП с целью повышения точности определения места коротких замыканий", – рассказал Известно.ру Андрей Яблоков.

По словам ученого, износ электросетей напряжением 330 кВ и выше достигает 50%, это может вызывать аварийные ситуации, отключение электричества у крупных потребителей и нарушения межсистемных связей. Например, в России число аварийных отключений ЛЭП почти в два раза выше, чем в западных странах. Время поиска места повреждения составляет от 5–6 часов до нескольких суток. Это особенно критично для протяженных магистральных ЛЭП.

Места коротких замыканий специальные устройства вычисляют с погрешностью до 10–20%. То есть для 100-километровой линии электропередачи это 10–20 км, на протяжении которых электрики будут искать реальное место короткого замыкания. По предварительным исследованиям, метод, который планирует исследовать Андрей Яблоков, в разы сокращает эту погрешность.

Для проведения своих исследований и тестирования ученый планирует применять оборудование полигона "Цифровая подстанция" в ИГЭУ.  Все аварийные ситуации, короткие замыкания здесь легко можно "подстроить", чтобы проводить замеры, эксперименты и делать открытия.

В будущем ученый планирует исследовать применение машинного обучения для точного определения места коротких замыканий, то есть привлечь к поиску аварий искусственный интеллект.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: i3vestno.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Наука
Что стоит за ростом цен на углерод? 04.08.2021
Что стоит за ростом цен на углерод?
Куриные яйца помогли создать прозрачную пленку, экранирующую электромагнитное излучение 02.08.2021
Куриные яйца помогли создать прозрачную пленку, экранирующую электромагнитное излучение
Новое оптоволокно с жидким сердечником не боится изгиба и растяжения 02.08.2021
Новое оптоволокно с жидким сердечником не боится изгиба и растяжения
Климатическое уравнение 27.07.2021
Климатическое уравнение

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно