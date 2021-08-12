11 августа АО «Русатом Хэлскеа» (единый интегратор в области здравоохранения в контуре Госкорпорации «Росатом»), химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы (Япония) объявили о реализации совместной образовательной магистерской программы в области радиофармацевтической химии и управления проектами.

Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором АО «Русатом Хэлскеа» Натальей Комаровой и деканом химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, членом-корреспондентом РАН Степаном Калмыковым. Химический факультет МГУ планирует подписать соответствующее соглашение с Институтом радиоактивности окружающей среды Университета Фукусимы.

Двухлетняя магистерская программа, ведущая к присвоению степени магистра в сфере радиофармацевтической химии (Master in radiopharmaceutical chemistry), будет ориентирована на подготовку специалистов с глубоким пониманием радиохимического производства, стандартов GMP и компетенциями в области управления проектами. Подготовка будет сочетать овладение научными и управленческими знаниями и навыками. Во время обучения студенты примут участие в мероприятиях Госкорпорации «Росатом» и международных организаций, включая МАГАТЭ. По окончании обучения выпускники получат диплом магистра МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению «Химия». Выпускники программы будут трудоустроены на первый в РФ завод по производству радиофармпрепаратов мирового уровня (проект Росатома, который, как ожидается, изменит положение России на рынке ядерной медицины).

Наталья Комарова, генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа», сказала:

«Программа позволит магистрам приобрести компетенции в области радиохимии с интеграцией знаний и навыков в сфере управления проектами. Мы серьезно подходим к подготовке кадров для реализации программ по развитию ядерной медицины, поэтому лучшие эксперты «Русатом Хэлскеа» войдут в координационный совет программы, они также будут сопровождать студентов на протяжении всего периода обучения в качестве менторов. С каждым из студентов будет выстроена траектория индивидуального пути, включая личные и карьерные треки. «Русатом Хэлскеа» сегодня заинтересовано в подготовке высококвалифицированного кадрового резерва».

Степан Калмыков, декан химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, отметил:

«Программа возникла как реакция на острую нехватку кадров в области ядерной медицины и, в частности, радиофармацевтической химии. Поэтому у наши выпускников есть все шансы обеспечить себе стремительную карьеру в данной области. Чтобы их подготовка соответствовала высоким стандартам обучения химии в Московском университете, к подготовке специалистов привлечены самые высококвалифицированные преподаватели химического факультета МГУ».

Всего на совместную программу будет принято 10 человек. Занятия начнутся 1 сентября. Подать документы для поступления можно до 31 августа, для подачи документов все желающие могут воспользоваться единым порталом МГУ. Для поступления необходимо иметь степень бакалавра в области химии, физики, биологии или медицины, а также обладать международным сертификатом о знании английского языка (не менее 500 баллов по тесту TOEFL или не менее 5,5 баллов по тесту IELTS). Поступающим предстоит сдать экзамен по химии на английском языке.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа»