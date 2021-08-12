В Боханском районе Иркутской области построят школу на 250 мест

На территории села Тихоновка Боханского района Иркутской области построят новую школу, сообщает RosTender.info. Заказчиком работ выступает Отдел капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский район». Согласно документации тендера, планируется постройка школы среднего (полного) общего образования на 250 мест. Генеральный план предусматривает устройство спортивного ядра, которое включает в себя: поле для футбола; беговые дорожки (4шт); сектор для прыжков в длину; баскетбольную и волейбольную площадки; площадку для установки гимнастического оборудования. Так же предусмотрена зона отдыха с площадками для организации подвижных игр обучающихся, посещающих группы продленного дня, тихого отдыха, учебная площадка по изучению правил дорожного движения для учащихся начальной школы.

Строительство должно быть завершено в октябре 2024 года. Заявки на участие принимаются до 20 августа. С победителем будет заключен контракт на 571 млн. Источниками финансирования являются бюджет Иркутской области, государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы, бюджет муниципального образования «Боханский район».

