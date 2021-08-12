На Инвестиционном портале Москвы появилась возможность подать заявку на обучение по направлению «Технологии связи» Московской технической школы. Обучение включает подготовку в таких областях, как мобильные сети связи пятого поколения, интернет вещей, спутниковый интернет и квантовые коммуникации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московская техническая школа – масштабный образовательный проект, который позволит повысить квалификацию инженеров, работающих на промышленных предприятиях Москвы, в соответствии с задачами, которые ставит перед ними реальный сектор экономики. Обучение доступно для промпредприятий столицы, которые хотят повысить кадровый потенциал своих сотрудников. Продолжительность курсов составит от трех до шести месяцев. Всего за три года в рамках программы планируется переподготовить 1200 инженеров», – отметил заместитель Мэра.

Работа Московской технической школы стартовала с заседания экспертного совета, который прошел на площадке Политехнического музея. Члены совета обсудили развитие кадрового потенциала промышленности Москвы по направлению «Технологии связи», а также барьеры и вызовы, стоящие сегодня перед сектором. Также было уделено внимание существующим и перспективным образовательным программам по направлению «Технологии связи» для использования в образовательном процессе по запросам индустриальных партнеров.

«В состав экспертного совета входят стратегические, индустриальные, образовательные партнеры и партнеры по развитию. Их взаимодействие позволяет понять кадровые потребности реального сектора экономики и определить механизмы внедрения программ повышения квалификации на базе образовательных организаций Москвы. Кроме того, такой подход позволяет расширить эту практику, а в перспективе – дает возможность интегрировать в работу Московской технической школы и другие образовательные проекты», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Создание новых технологий, проектов и их реализация сегодня зависит в первую очередь от наличия высококвалифицированных специалистов.

По словам Юрия Астахова, директора по развитию Группы компаний ИТЭЛМА, при решении экстренных кадровых задач компания, как правило, прибегает к услугам кадровых агентств, но найти готовых специалистов на рынке довольно сложно. Выгоднее учить своих и тесно работать по этому направлению с профильными вузами. Московская техническая школа дает для этого дополнительные возможности.

«Мы подсчитали, что наши компании, работающие в том числе в сегменте технологий связи, сегодня реализуют в общей сложности более 70 проектов. Появление новых проектов выявляет необходимость в кадрах соответствующей квалификации, и эту потребность компаний необходимо удовлетворять. Кроме того, Группа компаний ИТЭЛМА строит инженерный корпус, который будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. В его техническое оснащение планируется инвестировать сумму, практически сопоставимую с инвестициями в строительство. Здесь создадут условия для работы высокотехнологичных компаний и их специалистов. Помимо направления «Технологии связи» нам также будут интересны по меньшей мере два других направления школы: «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт», – рассказал Юрий Астахов.

Обучение будет проходить на базе образовательных организаций, с которыми в рамках Московской технической школы уже подписано соглашение о сотрудничестве. В их числе МТУСИ, МИФИ, МИСиС, МФТИ и МЭИ. Теоретическую часть возьмут на себя преподаватели профильных образовательных учреждений, а практические занятия будут проходить в лабораториях на базе вузов.

В дальнейшем, чтобы взаимодействие предприятий и образовательных организаций города стало еще более эффективным, появится многофункциональная IT-платформа МТШ. Здесь можно будет найти информацию о программах, которые предлагают образовательные партнеры. Компании смогут подобрать необходимый для их специалистов курс, оставить заявку на обучение или связаться с образовательной организацией. Также они смогут разметить здесь сведения о своих кадровых потребностях и получить отклик на разработку образовательной программы под конкретный запрос.

Говоря о перспективах работы Московской технической школы, компания Huawei, которая наряду с ООО «Курэйт», ООО «Лотес ТМ», ООО «НПП «ИТЭЛМА» и другими вошла в число индустриальных партнёров проекта, рассказала о собственных образовательных программах.

«Компания Huawei активно вкладывается в образование. Для людей, заинтересованных в развитии своего потенциала, мы в сотрудничестве с вузами предлагаем различные программы сертификации. И в принципе, эту практику также можно применять в МТШ, чтобы ее ученики могли получить международный сертификат, повысив свою квалификацию и ценность для работодателя», – заявил Андрей Гвоздев, представитель ООО «Техкомпания Хуавэй».

Образовательные партнеры проекта по направлению «Технологии связи», также подключились к этой работе.

«В числе наших перспективных проектов – создание совместно с партнерами из TEIC и при поддержке Huawei учебного центра подготовки специалистов по сетям связи пятого поколения (5G). Открытие центра планируется к концу этого года, а интеграция в образовательный процесс начнется в 2022 году. Кроме того, в рамках направления «Технологии связи» мы уже сегодня готовы приступить к реализации программ повышения квалификации по направлениям 5G, SDN/NFV, квантовые коммуникации и многие другие. Все они не оторваны от производства и технологий, разрабатывались совместно с индустриальными партнерами», – рассказал Юрий Миронов, декан факультета «Сети и системы связи» МТУСИ.

МТШ – это виртуальный образовательный кластер для развития кадрового потенциала промышленности столицы, разработанный Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Агентством промышленного развития Москвы. Он подразумевает создание сети центров технологических и производственных компетенций на базе образовательных и научных организаций города, задачей которых является подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерных