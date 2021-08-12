По информации системного оператора Эстонии Elering, в первом полугодии текущего года в Эстонии было произведено 2,77 ТВт*ч электроэнергии, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Потребление электроэнергии увеличилось почти на 8% процентов по сравнению с первым полугодием прошлого года и составило 4,61 ТВт*ч.

Производство электроэнергии из ВИЭ за первое полугодие текущего года составило 1,23 ТВт*ч, что на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и составило четверть от общего объема произведенной электроэнергии. Производство электроэнергии из не возобновляемых источников увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,54 ТВт*ч. На конец первого полугодия потребление электроэнергии в Эстонии превысило производство на 1,84 ТВт*ч, что составляет 40% от общего объема потребления.

По словам Председателя Правления Elering Таави Вескимяги, задача компании состоит в том, чтобы обеспечить надежное электроснабжения эстонских потребителей климатически нейтральным способом, поддерживая при этом конкурентоспособность экономики Эстонии. То, что производство электроэнергии из ВИЭ выросло на 13% показывает, что Эстония быстро движется к значительно более безопасному для климата портфелю генерирующих мощностей. Также много новых участников выходит на рынок в качестве децентрализованных производителей электроэнергии, предлагаются новые возможности для хранения и управления потреблением электроэнергии. Импорт электроэнергии из соседних стран снизился на четверть в первой половине года, в то время как экспорт остался близким к нулю, как и за тот же период прошлого года. Транзитный переток электроэнергии через энергосистему Эстонии увеличился на 14% и составил 1,69 ТВт*ч.

В Прибалтике в целом производство электроэнергии увеличилось почти на 10% и составило 8,31 ТВт*ч в первой половине года, в то время как потребление увеличилось на 5% (до 14,79 ТВт*ч). По итогам первого полугодия суммарный дефицит электроэнергии для прибалтийских стран составил 6,48 ТВт*ч или 43% от суммарного потребления.

В странах Северной Европы производство электроэнергии увеличилось на 4% и составило 216,64 ТВт*ч в первой половине года, а потребление – почти на 7% (до 208,6 ТВт*ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный профицит электроэнергии составил 8,04 ТВт*ч или почти 4% от потребления.

Официальный сайт Elering