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"Газпром" отказался от плавучего завода СПГ во Владивостоке в пользу наземного размещения

Газпром отказался от плавучего завода СПГ во Владивостоке в пользу наземного размещения

12 августа 2021, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: СПГ, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 
Источник: interfax.ru

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"Газпром" отказался от варианта компоновки владивостокского завода СПГ на судне в пользу наземного размещения. Об этом сообщает корпоративная газета ООО "Газпром проектирование".

"В мае успешно прошли экспертизу результаты исследования "Обоснование инвестиций в строительство завода по производству СПГ мощностью 1,5 млн т/год в районе г.Владивосток", - напоминает газета "Проектировщик".

Особенностью этой работы являлась многопараметрическая вариантная проработка десятков конфигураций проекта.

"Мы провели предварительные технико-экономические сравнения. По результатам были выбраны наиболее конкурентноспособные варианты реализации проекта, для них в полном объеме выполнялось предынвестиционное исследование", - прокомментировал начальник отдела предынвестиционных исследований объектов добычи, транспорта газа и ПХГ Игорь Степанов.

В рамках обоснования инвестиций ПАО "Газпром" в строительство завода по производству СПГ в районе Владивостока среди прочих вариантов было рассмотрено размещение производства на плавучей платформе.

"От дальнейшей проработки концепции плавучего завода СПГ во Владивостоке решено отказаться: по экономическим показателям она заметно уступает прибрежным наземным вариантам. Велика валютная составляющая в затратах на реализацию проекта, морально еще не готовы к таким масштабам и сложности российские верфи", - отмечают проектировщики.

В качестве сырья для завода предусматривается использование товарного природного газа месторождений блоков "Сахалин-1" и "Сахалин-3". Подача сырьевого газа предусмотрена через газопровод-отвод от МГ "Сахалин-Хабаровск-Владивосток".

Как сообщалось, в 2015 году на фоне обвала мировых цен на углеводороды "Газпром" отложил проект "большого" завода во Владивостоке (10 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения) до лучших времен. Однако в последнее время в регионе АТР выросла потребность в СПГ как в газомоторном топливе, в первую очередь для бункеровки судов. Переговоры о сотрудничестве по проекту строительства завода на 1,5 млн тонн в новом формате ведутся с японскими Mitsui и Mitsubishi. По оценке Минэнерго РФ, стоимость предприятия может составить $2 млрд.

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Источник: interfax.ru

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