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На улице Московской в Краснодаре стартовала укладка рельсо-шпальной решетки для новой трамвайной линии. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Евгений Первышов.

К укладке должны были приступить неделю назад, однако произошел сбой в поставке комплектующих, заказанных на московском заводе. Сейчас поставки наладили, партии комплектующих будут приходить раз в две недели.

Как отметил мэр, рабочие уже уложили три секции решетки, до конца дня планируют уложить 50 метров полотна.

«К этой стройке мы шли долгие годы. Скептиков было больше, чем сторонников. Сейчас нет сомнений, что первую за 20 лет трамвайную ветку сдадим в срок. При необходимости организуем работы в круглосуточном режиме», — сообщил глава города.

Как сообщал РБК Краснодар, тендер на строительство трамвайной ветки в Музыкальный район был объявлен в начале декабря 2020 года. Начальная цена контракта составляла 913,8 млн руб. В итоге конкурса победителем стало ООО «Управляющая компания «Веста». Оно было единственным участником.

16 января 2021 года начались работы по продлению трамвайной ветки по ул.Московской. Протяженность нового участка трамвайной линии составит 5,7 км. Она будет построена от ул.Солнечной до ул. Петра Метальникова.

«Земля, которая находилась на территории от ул.Солнечной до ул.Петра Метальникова, была в частной собственности. Мы вместе с жителями прошли долгий путь по изъятию этой земли и возврату ее в муниципальную собственность. Сейчас есть проект, подтвержденный госэкспертизой и мы начинаем стройку», — комментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Объект планируют завершить до 2022 года. Помимо самого дорожного полотна будет построено два подземных перехода, пять остановочных комплексов и диспетчерский пункт. Также предстоит перестроить все коммунальные сети, которые попадают в зону работ.

В целом власти кубанской столицы планируют строительство 64 км трамвайных линий. Новые трамвайные ветки должны появиться на шести участках, в числе которых — маршрут до поселка Плодородного, Немецкой деревни и «Баскет-Холла». Стоимость всех работ ориентировочно составит 23 млрд рублей.