Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) держат на особом контроле электроснабжение населенных пунктов и состояние энергооборудования в зоне подтопления. Восстановлено электроснабжение потребителей сел в Мазановском районе (Угловое, Новороссийка, Абайкан, Ульма, Козловка, Слава). Из-за подъема уровня в реке Селемджа по заявке администрации в целях безопасности населения подтопленные села были отключены от электричества.

В настоящее время электроснабжение с. Угловое осуществляется по резервной схеме, поскольку подстанция 35/10 кВ была подтоплена. Еще до прихода воды оборудование подстанции демонтировали и вывезли в безопасное место. Сейчас территория подстанция освободилась от воды, но пока нет подъезда. Местные власти приступили к восстановлению дорог, обещают в ближайшие дни восстановить проезды к энергообъекту. После этого бригады Амурских электрических сетей вернут демонтированное оборудование и введут в работу подстанцию. Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ находятся выше уровня затопления, поэтому энергоснабжение осуществляется в штатном режиме.

В городе Белогорск за сутки подключено к электроснабжению пять домов, из-за подтопления по-прежнему отключен 241 объект в городе и 25 в Междуречье. Уровень воды в реке снижается, но 13 ТП 10/0,4 пока еще подтоплены. В п. Зазейском из-за подтопления отключены 12 домов. В с. Сагибово электроснабжение потребителей организовано через дизель-генератор, поскольку из-за высокого уровня воды в реке отключена ВЛ 10 кВ. Всего в Амурской области из-за первой и второй волны паводка отключены от электроснабжения 315 объектов (дома и дачные участки). После первой волны, из-за отсутствия заявок от собственников, остаются не подключенными 14 домов в Черняево и 20 во Владимировке.

Бригады Амурских электрических сетей ведут круглосуточный мониторинг за уровнем рек и следят за прогнозами гидрологов для своевременного реагирования на возможное подтопление энергообъектов. На предприятии действует режим повышенной готовности. На утро 12 августа в зоне подтопления находятся 3,2 тысячи опор, 14 ТП 10/0,4 кВ, одна подстанция 35/10 кВ.

Амурские электрические сети призывают жителей Амурской области соблюдать правила электробезопасности. При обнаружении подтопленных опор и оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить об этом по «горячей линии» АО «ДРСК»: 8-800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно) либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.