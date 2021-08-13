В последнее время участились случаи мошенничества в сфере государственных закупок. Еще в июне т. г. «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») сообщал о схемах обмана юридических лиц с использованием «липовых» тендеров и ненужных дорогих сертификатов. Однако, к сожалению, подобные случаи продолжают повторяться.

Так, недавно в компанию обратилась владелица одного из отелей, на которую вышли якобы представители Росэнергоатома. Они предложили ей поучаствовать в тендере, предметом которого была аренда жилых помещений для проживания командированных сотрудников. С целью введения в заблуждение, в адрес потенциальной жертвы были высланы копии учредительных документов Концерна «Росэнергоатом», а также адрес сайта с названием, схожим с названием «Росэнергоатом» - с регистрируемым личным кабинетом и копиями учредительных документов компании.

В ходе дальнейшей переписки владелицу обманным путем вынудили оплатить 45 000 руб. за процедуру проверки подлинности сертификата, якобы необходимого для участия в конкурсной процедуре. Также предприниматель предоставила копии личных документов и документов на принадлежащую ей недвижимость, что в дальнейшем потенциально могло быть использовано мошенниками в корыстных целях.

«Концерн «Росэнергоатом» никогда и ни при каких условиях не берет денег в рамках закупочных процедур за услуги по проверке сертификатов, предъявляемых участниками закупки. Такие предложения, а также лица, которые их направляют, не имеют отношения ни к Росэнергоатому, ни к атомной отрасли в целом», - подчеркнул Директор Департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

Документы, которые используют мошенники для подтверждения того, что действуют они якобы от имени Концерна (такие как Положение о совете директоров КРЭА, выписки из ЕГРЮЛ, годовая бухгалтерская отчётность, Положение об общем собрании акционеров, Устав Концерна и его реквизиты), размещены в открытом доступе, носят информационный характер и не относятся напрямую к закупочной деятельности, осуществляемой компанией.

Закупочная деятельность Концерна осуществляется строго в соответствии с требованиями Федерального законодательства (223-ФЗ), а также регулируется отраслевыми нормативными документами Госкорпорации «Росатом» (Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) «Росатома») и локальными актами самой генерирующей компании.

В соответствии с требованиями законодательства годовая программа закупок, являющаяся планом мероприятий Концерна по заключению договоров на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг в течение планируемого календарного года, а также информация о проведении закупочных процедур (включая требования, касающиеся размещения заказов на закупку товаров, работ или услуг) публикуются только на официальном сайте госзакупок www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Также возможно размещение официальных предложений от Концерна «Росэнергоатом» на следующих электронных торговых площадках: АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru); АО «Электронные торговые системы» (www.etp-ets.ru); АО «Сбербанк-АСТ» (www.utp.sberbank-ast.ru).

Все требования к участникам торгов чётко прописывается в закупочной документации.

Росэнергоатом предпринимает все необходимые меры, направленные на предупреждение подобных действий недобросовестных третьих лиц. По всем вопросам, связанным с нарушениям прав и законных интересов Концерна обращайтесь на электронный адрес info@rosenergoatom.ru или по телефону +7 (495) 647-41-50.

Также если Вам стало известно о совершении (подготовке) работниками Госкорпорации «Росатом» или организаций атомной отрасли коррупционных правонарушений или каких-либо действий, нарушающих имущественные и иные права и законные интересы Росатома, Вы можете сообщить об этом, воспользовавшись специализированными каналами связи горячей линии «Росатома» по номеру 8 (800) 100-07-07 (многоканальный, круглосуточный, бесплатный из любой точки страны) или по адресу электронной почты 0707@rosatom.ru