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ФАС согласовала "Россетям" новую Методику расчета тарифа на доступ к инфраструктуре

ФАС согласовала Россетям новую Методику расчета тарифа на доступ к инфраструктуре

12 октября 2021, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФАС, ТАРИФЫ, РОССЕТИ, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электроэнергетика 
Источник: ФАС России

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Методика расчета стоимости услуг на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объектах сетевого комплекса должна применяться во всех дочерних обществах группы «Россети»

Условия размещения сетей и сооружений электросвязи на объектах инфраструктуры (как сопряжённой, так и специальной) имеют большое значение для развития телекоммуникаций и для обеспечения доступных и качественных услуг связи.

Методика устанавливает прозрачный механизм формирования тарифа, что позволит решить задачи по облегчению доступа телекоммуникационных компаний к объектам электросетевой инфраструктуры для размещения линий связи. Также это позволит оптимизировать капитальные и операционные затраты операторов на развитие и, как следствие, активнее решать задачи по ликвидации «цифрового» неравенства. При этом документ учитывает необходимость обеспечения надежной и бесперебойной работы электросетевого комплекса страны при осуществлении кооперации между участниками рынка.

ФАС России проводит комплексную работу по приведению тарифов на услуги по предоставлению объектов инфраструктуры для размещения сетей связи к экономически обоснованному уровню. Так, антимонопольная служба уже рассмотрела серию дел в отношении Орелобэнерго, Россети Кубань, Россети Центра, Облкоммунэнерго и выдала предписания о снижении тарифов на доступ к инфраструктуре. Все эти дела были возбуждены антимонопольным органом по заявлениям операторов связи.

При этом одновременно с рассмотрением дел о нарушении антимонопольного законодательства ФАС России по Поручению Президента совместно с Минэнерго и Минцифрой подготовлены изменения в Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, согласно которым устанавливается закрытый перечень расходов, включаемых в тариф на доступ. По мнению ведомства, принятые изменения обеспечат благоприятные условия для развития сетей связи по всей стране.

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Источник: ФАС России

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