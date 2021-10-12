В процентном отношении поставки материалов ведущего российского компаундера выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Наилучшую положительную динамику продемонстрировали отгрузки в Латвию и Румынию – по итогам трех кварталов они увеличились в 2,6 и 2,4 раза соответственно.

«Особенно успешным в развитии экспорта был третий квартал: мы нарастили поставки материалов в Европу на 110% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Окончательно закрепились на рынке Польши, на который вышли этой весной. В ближайших планах – расширение присутствия в Польше и выход на рынок Словакии», – говорит Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

По итогам 9 месяцев 2021 года наибольшее количество материала было отгружено в Латвию, на втором месте по поставкам – Германия, на третьем – Румыния.

Сегодня компания отгружает на экспорт полимерные компаунды, в основном, для автомобильной и строительной промышленности, производства офисной мебели, электроинструментов и товаров народного потребления. Программа «Экспортный форсаж» реализуется в НПП «ПОЛИПЛАСТИК» с 2017 года. Одна из ее стратегических целей – довести долю отгрузок за пределы России в общем объеме поставок до 25 % к 2025 году.