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Швейцарская 3S Solar Plus установила инновационную кровельную солнечную систему на штаб-квартире центра безопасности в Цюрихе

Швейцарская 3S Solar Plus установила инновационную кровельную солнечную систему на штаб-квартире центра безопасности в Цюрихе

12 октября 2021, 13:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ШВЕЙЦАРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Штаб-квартира центра безопасности швейцарского Цюриха – Schutz & Rettung Zurich1 – оборудована инновационной крышей из солнечных панелей производства компании 3S Solar Plus2.

В рамках реализации пилотного проекта на кровле здания Schutz & Rettung Zurich были установлены цветные солнечные панели, выполненные по технологии MegaSlate Flair3, интегрированные в кровельное покрытие. Фотоэлектрическая система мощностью 76 кВт покрывает южную поверхность крыши здания Schutz & Rettung Zurich и визуально практически не отличается от общегородского ландшафта, поскольку выполнена в цвете кирпича. Так в центре Цюриха была создана одна из крупнейших в Европе кровельных солнечных установок, не только функционально, но и визуально заменившая традиционную черепицу.

Выходная мощность солнечных панелей, произведенных по технологии MegaSlate Flair4, в зависимости от цвета и размера варьируется в диапазоне от 80 до 170 Вт; выходного тока – в диапазоне от 6,5 до 7,5 А; напряжения – в диапазоне от 13,3 до 22,3 В; количество солнечных элементов – в диапазоне от 24 до 40. Температурный коэффициент производительности солнечных панелей составляет -0,375% на 1°C. Панели выпускаются в 4-х габаритных размерах – от 985x720x6,5 мм до 1300x875x6,5 мм, и весом от 10,3 до 16,3 кг.

3S Solar Plus предоставляет 10-летнию гарантию на изделие в целом и сохранение эксплуатационных характеристик солнечных панелей в течение 25 лет. Предполагается, что за счет возможности использования широкого спектра цветовых и конструктивных решений использование солнечных панелей, произведенных по технологии MegaSlate Flair, может стать популярным решением проблемы экологичного электроснабжения на базе ВИЭ для памятников архитектуры.

Официальный сайт 3S Solar Plus

  1. Центр безопасности объединяет пожарную и медицинскую службы, управление гражданской обороны, центр управления операциями, дорожную полицию г. Цюрих, call-центр.
  2. Компания-поставщик оборудования для солнечной энергетики, расположенная в г. Тун (Швейцария).
  3. https://3s-solarplus.ch/megaslate-flair/ 4 https://3s-solarplus.ch/wp-content/uploads/2021/07/DB_D_MS-Flair_DE_2021-06.pdf

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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