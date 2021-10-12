Штаб-квартира центра безопасности швейцарского Цюриха – Schutz & Rettung Zurich1 – оборудована инновационной крышей из солнечных панелей производства компании 3S Solar Plus2.

В рамках реализации пилотного проекта на кровле здания Schutz & Rettung Zurich были установлены цветные солнечные панели, выполненные по технологии MegaSlate Flair3, интегрированные в кровельное покрытие. Фотоэлектрическая система мощностью 76 кВт покрывает южную поверхность крыши здания Schutz & Rettung Zurich и визуально практически не отличается от общегородского ландшафта, поскольку выполнена в цвете кирпича. Так в центре Цюриха была создана одна из крупнейших в Европе кровельных солнечных установок, не только функционально, но и визуально заменившая традиционную черепицу.

Выходная мощность солнечных панелей, произведенных по технологии MegaSlate Flair4, в зависимости от цвета и размера варьируется в диапазоне от 80 до 170 Вт; выходного тока – в диапазоне от 6,5 до 7,5 А; напряжения – в диапазоне от 13,3 до 22,3 В; количество солнечных элементов – в диапазоне от 24 до 40. Температурный коэффициент производительности солнечных панелей составляет -0,375% на 1°C. Панели выпускаются в 4-х габаритных размерах – от 985x720x6,5 мм до 1300x875x6,5 мм, и весом от 10,3 до 16,3 кг.

3S Solar Plus предоставляет 10-летнию гарантию на изделие в целом и сохранение эксплуатационных характеристик солнечных панелей в течение 25 лет. Предполагается, что за счет возможности использования широкого спектра цветовых и конструктивных решений использование солнечных панелей, произведенных по технологии MegaSlate Flair, может стать популярным решением проблемы экологичного электроснабжения на базе ВИЭ для памятников архитектуры.

Официальный сайт 3S Solar Plus