Власти Москвы утвердили Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2022-2024 годы. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства, уточнив, что общий бюджет программы превышает 2,1 трлн рублей.

Всего за три года планируется построить и ввести в эксплуатацию свыше 700 городских объектов, включая новостройки для переселенцев по программе реновации. Больше всего средств будет потрачено на развитие транспортной инфраструктуры. За три года в столице предполагается построить 58,5 км линий метро и 25 станций.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, приоритетной задачей остается завершение строительства Большой кольцевой линии метро.

«Также продолжится реализация других проектов: строительство новой Троицкой ветки, продление существующей Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической – до станции «Потапово» и Люблинско-Дмитровской – до поселка Северный. Кроме того, мы начнем строительство новых веток метро – Рублево-Архангельской и Бирюлевской, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново», - рассказал он.

По его словам, продолжится также активное строительство магистралей. С 2022 года до конца 2024 года в столице планируется построить 285,6 км дорог, 89 мостов, эстакад и тоннелей и 50 внеуличных пешеходных переходов. Большой объем строительства запланирован на территории новой Москвы: в ТиНАО в течение этого периода планируется построить более 70 км дорог и семь различных транспортных сооружений искусственных сооружений.

Кроме того, с 2022 года до конца 2024 года планируется построить 5,5 млн кв. метров жилья, в том числе 5 млн «квадратов» по программе реновации. В новые дома смогут переехать свыше 155 тыс. жителей расселяемых пятиэтажек.

В планах властей до конца 2024 года завершить возведение 78 зданий детских садов и школ, 23 поликлиник, 15 больничных корпусов, 27 объектов культуры, 31 спортивного сооружения, а также 27 пожарных депо и пожарно-спасательных частей. К 2025 году в Москве также появится четыре образовательных комплекса.