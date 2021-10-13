В Омске построят жилой микрорайон за 17 млрд рублей

Брусника построит в Омске жилой район «Кварталы Драверта» стоимостью 17 млрд рублей. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что в подписании соглашения о реализации масштабного инвестпроекта приняли участие губернатор Александр Бурков, исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин и руководитель Брусники Алексей Круковский.

Проект рассчитан на 13 лет и предусматривает возведение более 300 тыс. кв. метров жилья. Под застройку выделен участок в границах улиц 1-я Рыбачья и Шаронова площадью около 30 га. Первые дома девелопер намерен сдать в эксплуатацию в 2024 году. По условиям соглашения часть квартир в новом проекте будет передана под нужды региона для реализации социальных программ.

Новый микрорайон получит название «Кварталы Драверта». Таким образом Брусника возвращает в городскую повестку исторический топоним (это название в 1983 году было присвоено одной из улиц нового микрорайона на левом берегу, но после советская власть сочла его идеологически неверным).

Проектом также предусмотрено создание общественных пространств, школы и детских садов. Проект будет реализован по стандартам комплексного развития территории, разработанных Минстроем и ДОМ.РФ.

«Для нас важно, что в регионе появился истинный девелопер, компания, которая подходит с душой к комплексной застройке, — подчеркнул Александр Бурков. — Это не просто объекты из железобетона или кирпича. Планировка территории, строительство дорог, тротуаров, благоустройство, освещение, озеленение — все делается комплексно. Появление Брусники на территории Омска необходимо для создания конкурентной среды, для того чтобы у наших строительных организаций была перспектива, к какому уровню жилья стремиться по качеству и цене».

Директор Брусники в Омске и Новосибирске Михаил Ансимов отметил, что девелопер хочет наполнить территорию новыми смыслами, сделать ее архитектурный облик более динамичным и создать пространство, соответствующее актуальным потребностям горожан.