В Кабардино-Балкарской Республике дан старт инвестиционному проекту по возобновлению добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

Чтобы обеспечить площадки комбината надежным электроснабжением, «Россети Северный Кавказ» проведут комплекс организационно-технических мероприятий. Проект предусматривает реконструкцию высоковольтной линии (ВЛ) 110 кВ, которая после полной остановки предприятия в 2001 году использовалась в классе напряжения 6 кВ. Специалисты переведут энергообъект в двухцепное исполнение, протяженность реконструируемого участка составит четыре километра. Также будет проведена реконструкция основного оборудования на подстанции «ЦРУ», включающая замену двух резервных линейных ячеек 110 кВ.

Кроме того, энергетики построят новую линию электропередачи непосредственно к штольне. Три километра ВЛ 110 кВ в двухцепном исполнении протянут по горной местности на высоте 1 700 метров над уровнем моря до собственной проектируемой подстанции комбината. Комплекс мероприятий позволит обеспечить присоединение энергоустройств заявителя максимальной мощностью до 14 МВт. На выполнение технологического присоединения комбината к сетям энергокомпания направит более 213 млн рублей.

Ожидается, что вновь созданное промышленное предприятие станет одним из крупнейших на Северном Кавказе. Прогнозный объем производства добычи и переработки – 1,5 млн тонн руды в год. Запуск комбината запланирован на 2023 год. Энергетики планируют завершить плановые работы в декабре 2022 года.