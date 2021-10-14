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IEK GROUP приглашает на 35-й "Форум электротехники и инженерных систем" ЭТМ – 21 октября, Ростов-на-Дону

IEK GROUP приглашает на 35-й Форум электротехники и инженерных систем ЭТМ – 21 октября, Ростов-на-Дону

14 октября 2021, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ФОРУМ ЭТМ
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Цифровизация закупок, BIM-моделирование и технологии управления зданиями, энергоэффективные решения, реализация энергосервисных контрактов — вот основные темы для дискуссий, которые намечены на 35-м «Форуме электротехники и инженерных систем». Его организует компания ЭТМ 21 октября в Ростове-на-Дону, место встречи — КВЦ «ДонЭкспоцентр».

В Форуме примут участие ведущие производители электротехники, кабельно-проводниковой продукции, светотехники, систем безопасности, слаботочных кабельных систем, промышленного оборудования, инструмента, крепежа и программного обеспечения. Посетителей ждет обширная выставка новинок и насыщенная деловая программа.

Стенды производителей будут объединены в четыре тематические зоны: инженерные системы в строительстве, проектные решения, технические средства охраны, дизайн и автоматизация для дома и офиса. Это поможет легко найти интересующую вас продукцию.

IEK GROUP представит на Форуме все свои торговые марки. В экспозиции IEK — сборные электротехнические шкафы FORMAT и TITAN с модульным оборудованием серии KARAT и силовым оборудованием во главе с нашим флагманом ВА88 MASTER. Кроме того, мы познакомим посетителей выставки с лестничными лотками LESTA и радиусными аксессуарами ESCA, пластиковыми боксами KREPTA и другим электротехническим оборудованием IEK®.

На стендах IEK Lighting и LEDEL будут представлены светильники для офисного, коммерческого, промышленного и уличного освещения, а также светильники для ЖКХ и датчики движения.

Основная новинка ITK — ультрасовременные телекоммуникационные шкафы ITK® by ZPAS. Это новый уровень качества для защиты активного оборудования и стабильной передачи данных в дата-центрах.

В зоне автоматизации вас ждут готовые решения для насосных станций и систем приточной и приточно-вытяжной вентиляции, насосная станция повышения давления (НСПД), собранная на базе оборудования ONI® в корпусе FORMAT IEK®, а также новинки направления автоматизации инженерных систем зданий и сооружений. На Форуме будет представлена платформа MasterSCADA, позволяющая управлять производственными процессами и системами жизнеобеспечения зданий.

В рамках деловой программы специалисты IEK GROUP подготовили для посетителей Форума семинары «Серия IEK Lighting PRO: комплексные проектные решения для различных сфер применения» и «ARMAT, FORMAT и MASTER — новые современные решения для сборщиков щитового оборудования». Также вы можете принять участие в мастер-классах по программированию ПЛР или подключению БАП и побывать на демонстрации сборки элементов из STRUT-системы IEK®.

Ждем вас 21 октября 2021 года, с 10 до 17 часов — г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, д. 30, КВЦ «ДонЭкспоцентр».

Для участия в Форуме пройдите бесплатную регистрацию.

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Источник: Группа компаний IEK

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