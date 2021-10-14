14 октября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий в ходе сессии «Перспективное развитие электроэнергетики: сохраняя надежность, повышая технологичность» Международного форума «Российская энергетическая неделя» представил доклад о важнейших направлениях и основных драйверах развития ЕЭС России.

В мероприятии приняли участие Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов, руководители ПАО «РусГидро», ассоциаций «НП Совет рынка» и «Совет производителей энергии», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», ENTSO-E. Модератором дискуссии выступил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов представил изменения в системе перспективного планирования развития ЕЭС России. Он подчеркнул необходимость централизации планирования развития генерации и сетевой инфраструктуры с целью координации технических решений. Министр отметил, что региональные схемы и программы развития электроэнергетики, согласно планам министерства, теперь будут разрабатываться вместе со Схемой и программой развития ЕЭС России, и ключевая роль в разработке будет принадлежать Системному оператору.

Председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий также отметил необходимость большей централизации и планирования развития ЕЭС России. По его словам, важность такого решения продиктована, в том числе, реализацией крупных инфраструктурных проектов общефедерального уровня, таких как освоение Восточного полигона.

«В освоении Восточного полигона задействованы 12 регионов страны, проект предусматривает строительство множества сетевых объектов 110 кВ, оснащение их противоаварийной автоматикой – очевидна необходимость рассматривать все эти технические решения во взаимосвязи друг с другом», – подчеркнул глава Системного оператора.

Важными факторами усиления координации и централизации планирования, по мнению Федора Опадчего, являются активное развитие генерации на возобновляемых источниках энергии и существенное изменение структуры потребления электроэнергии. В частности, он отметил, что Объединенная энергосистема Юга в этом году прошла свой исторический максимум потребления мощности летом, а не зимой, как это бывает обычно.

Эти факторы требуют развития систем накопления электроэнергии, в настоящее время наиболее перспективными из которых являются гидроаккумулирующие станции, а также активного развития магистральных сетей для доставки «ресурсов гибкости» энергосистемы в места расположения ВИЭ.

Федор Опадчий обратил внимание на опыт других государств. В ряде зарубежных энергосистем увеличение доли ВИЭ в энергобалансе уже заставляет регуляторов задумываться об изменении подходов к планированию развития с целью большей централизации и координации принимаемых решений.

Глава Системного оператора отметил, что особенности развития ВИЭ-генерации в России пока позволяют заниматься детальным продумыванием будущих стратегий.

«В отличие от многих других стран, в России развитие ВИЭ стимулируется через механизмы оптового рынка электроэнергии и мощности – программы ДПМ ВИЭ-1 и ДПМ ВИЭ-2. Благодаря этому в энергосистеме появляются довольно крупные энергообъекты ВИЭ, которые можно учитывать при централизованном планировании электроэнергетических режимов и предъявлять к ним обязательные технические требования. В то время как в других государствах прослеживается активное развитие небольших объектов ВИЭ на уровне распределительных сетей, что не просто меняет структуру выработки в энергосистеме, но и создаёт существенные сложности при управлении работой энергосистемы и планировании ее развития ", - сказал он.

Вместе с тем, подчеркнул Фёдор Опадчий, этот процесс начинается и в России, что говорит о необходимости реформирования системы перспективного планирования развития ЕЭС уже сейчас.