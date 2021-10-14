В рамках Российской энергетической недели подписано соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией «Интеллектуальные Коммунальные Системы». Стороны планируют сотрудничество при реализации ООО «ИКС» инвестиционных проектов по модернизации объектов теплоснабжения на территории Мурманской области с совокупными капиталовложениями более 20 млрд рублей.

По словам Льва Гориловского, президента объединения СИГП, в состав которой входит ООО «ИКС», компания имеет значительный опыт в реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ на основе концессионных соглашений. Основным источником возврата инвестиций является повышение энергетической эффективности всей технологической цепочки в системах теплоснабжения, включая эффективное использование топлива, снижение потерь в тепловых сетях, а также интеллектуальный коммерческий учет потребления энергоресурсов.

«Мы активно работаем по всей России и рады началу сотрудничества с КРДВ для развития своей инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ. Мурманская область, как один из крупнейших арктических регионов, имеет высокий износ инфраструктуры, и мы видим существенный потенциал территорий в уходе от мазутозависимости через внедрение современных энергоэффективных и экологичных технологий. Будем надеяться, что у региона будет интерес к подобным проектам», - отметил Лев Гориловский.

По мнению заместителя генерального директора по инвестициям Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Романа Чичканова, новый арктический инвестор является профессиональным игроком в сфере коммунальных концессий. Компания «ИКС» активно инвестирует в региональные системы тепло-, водоснабжения и водоотведения и рассматривает широкий спектр проектов, связанных с модернизацией коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Дальнего Востока и Арктики.

«Компания планирует стать резидентом Арктической зоны РФ и при согласии Мурманской области готова инвестировать более 20 млрд рублей в надежное, гарантированное и эффективное теплоснабжение потребителей региона. Корпорация со своей стороны окажет резиденту АЗРФ необходимую поддержку для реализации этого социально-значимого инвестиционного проекта, предоставит все имеющиеся льготы в рамках преференциального режима, в том числе налоговые», - резюмировал Роман Чичканов.

Фото предоставлено Фондом Росконгресс