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Кузбасские энергетики вывели формулу эффективности при выполнении работ под напряжением

Кузбасские энергетики вывели формулу эффективности при выполнении работ под напряжением

14 октября 2021, 10:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, КУЗБАССЭНЕРГО – РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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В филиале «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» наградили победителей регионального этапа открытого конкурса научных работ компании. Первое место присуждено коллективу молодых специалистов с проектом «Повышение уровня надежности и безопасности в распределительных сетях».

В этом году Кузбасский филиал «Россети Сибирь» стал пилотной зоной по переходу на производство работ в электрических сетях под напряжением. Новая технология успешно опробована в Топкинском районе электрических сетей, где часть работ по ремонту и подготовке сетей к зиме проводилась без отключений и перерывов в электроснабжении потребителей.

Дальнейшее применение этого нового для сибирских энергетиков подхода поставило перед специалистами «Кузбассэнерго – РЭС» задачу определить наиболее эффективные для этой технологии районы.

Высокий износ сетей в Сибири и тот факт, что на плановые работы по ремонту и обслуживанию приходится 86% всех отключений электроэнергии, безусловно, мотивируют на распространение технологии работы под напряжением. Ведь снижение неудобств для потребителей – это ее важный социальный аспект. Но на первом этапе применение метода требует значительных затрат на обучение персонала, закупку специализированной техники и инструментов. Поэтому крайне важным было определить, при каких условиях новый подход принесет максимальный социально-экономический эффект.

В ходе исследования сотрудники департамента технического обслуживания и ремонтов филиала Валентин Карагодин, Сергей Захаренко, Алексей Степанов, Николай Винтоняк и Петр Кольцов изучили вопросы теории надежности работы электрических сетей и провели подробный анализ всех технологических нарушений в 2020 году.

– Мы взяли за основу несколько параметров, которые влияют на надежность, и в итоге определили формулу, с помощью которой легко можно просчитать, в каком филиале и даже подразделении филиала, на сетях какого класса напряжения проведение работ без отключений наиболее эффективно. Например, в филиале «Кузбассэнерго – РЭС» оптимально ремонтировать сети 6-10 киловольт под напряжением в Новокузнецком муниципальном районе. Надеюсь, что наша разработка поможет в дальнейшем и нам, и нашим коллегам в других филиалах правильно распределять ресурсы, а также повышать уровень надежности и безопасности в распределительных сетях, – рассказал один из авторов научной работы Сергей Захаренко.

Сейчас конкурсная комиссия оценивает работы призеров всех региональных этапов. Окончательные итоги открытого конкурса научных работ «Россети Сибирь» будут подводиться в декабре. А уже в новом 2022 году отобранные проекты будут внедряться в промышленную эксплуатацию.

 

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Источник: Россети Сибирь

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