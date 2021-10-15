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Анонсирован стандарт сверхмощной зарядки MegaWatt для воздушного и наземного электротранспорта

Анонсирован стандарт сверхмощной зарядки MegaWatt для воздушного и наземного электротранспорта

15 октября 2021, 17:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ABB, Lilium
Отрасль: Электротехника 
Источник: 3dnews.ru

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Фото: newatlas.com

Аэротакси с вертикальными взлётом и посадкой должны будут проводить много времени в воздухе, чтобы стоимость их использования для клиентов действительно была минимальной. Соответственно, и на зарядку ёмких аккумуляторов должен уходить минимум времени — об этом заранее решили позаботиться разработчики стандарта MegaWatt Charging System (MCS).

Для воздушных и наземных транспортных средств повышенной мощности потребуются соответствующие зарядные устройства и аккумуляторные батареи, способные выдержать стрессовую ускоренную зарядку. Новый стандарт MCS разрабатывают немецкая компания Lilium и шведско-швейцарский электрогигант ABB. Lilium также готовит собственное аэротакси, аккумулятор которого сможет полностью заряжаться за 30 минут. В сочетании с прогнозируемой дальностью полёта 7-местной машины в 250 км при крейсерской скорости около 282 км/ч каждый такой электролёт сможет делать от 20 до 25 рейсов в день.

Стандарт MCS адресован не только электрической авиатехнике, но и крупному наземному электротранспорту: грузовикам, автобусам и коммунальной технике. Стандарт предполагает использование только одного кабеля, способного выдерживать напряжение до 1500 В при максимальном токе в 3000 А — то есть в теории речь идёт о мощности до 4,5 МВт. Как заявили разработчики, проектом уже заинтересовались крупные игроки из транспортной отрасли, поэтому, очевидно, на этапе запуска стандарта его поддержка уже будет реализована на машинах. Напомним, не так давно ABB рассказала о создании самой быстрой зарядной станции Terra 360 для электромобилей — её мощность составляет 360 кВт.

 

Источник: New Atlas

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Источник: 3dnews.ru

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