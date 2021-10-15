 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в очередном семинаре CIRED

Приглашаем принять участие в очередном семинаре CIRED

15 октября 2021, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIRED
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Приглашаем всех желающих принять участие в очередном семинаре CIRED, который состоится 2-3 июня 2022 года в Порту, Португалия.

Семинары CIRED проводятся каждые два года между проведениями основных конференций. Последняя конференция CIRED прошла 20-23 сентября 2021 года. Подробнее: ссылка.

В 2022 году тема семинара - «Электромобильность и системы распределения энергии».

Аннотации статей участников принимаются до 12 ноября 2021 года.

Более подробная информация о семинаре доступна на сайте мероприятия по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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