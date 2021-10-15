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РУСАЛ представляет первое в России исследование о лучших мировых стандартах и российской практике оценки социального воздействия бизнеса

РУСАЛ представляет первое в России исследование о лучших мировых стандартах и российской практике оценки социального воздействия бизнеса

15 октября 2021, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ, СКОЛКОВО
Отрасль: Металлургия 
Источник: ОК РУСАЛ

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РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, инициировал первое в России исследование эффективности корпоративных социальных и экологических программ – т.н. импакта. Результаты исследования эксперты обсудили на платформе МШУ «Сколково».

Необходимость оценивать результаты масштабных программ бизнеса, ориентированных на системные изменения в социальной и экологической сфере, основываясь не только и не столько на количественных показателях (объём вложенных средств, количество грантополучателей и т.п.), сколько на показателях качественных, продиктована всё более активной ролью, которую играет корпоративный сектор в решении общих задач устойчивого развития. Для того чтобы поставленные цели действительно достигались, а общественно-значимая деятельность корпораций приводила к положительным эффектам, сохраняющимся в долгосрочной перспективе, социальное воздействие (импакт) нуждается в измерении, оценке и управлении.

13 октября РУСАЛ и Институт исследований быстроразвивающихся рынков (IEMS) Московской школы управления «Сколково» при поддержке ассоциации «Форум Доноров» представили исследование ««Золотой стандарт» импакта», вобравшее в себя лучшие российские кейсы и практики по измерению программ устойчивого развития, социального и экологического воздействия бизнеса. Это первое подобное исследование в России, систематизировавшее подходы к оценке эффективности таких импакт-программ и управлению ими.

Авторы исследования проанализировали международные методики и провели глубинные интервью с представителями ведущих российских компаний. Инструментарий, разработанный в рамках исследования – «Импакт-навигатор», а также трехуровневая система индикаторов SKOLKOVO IEMS будут полезны всем практикующим специалистам в области устойчивого развития (ESG), корпоративной социальной и экологической ответственности.

Один из ключевых выводов исследования РУСАЛа и МШУ «Сколково» состоит в том, что только наличие эффективной системы управления социальным воздействием, внедренной на всех корпоративных уровнях, позволяет не только существенно, «на деле», снижать негативное воздействие на окружающую среду и оказывать положительное влияние на социальное развитие, но и повысить качество проектного управления.

Комментируя актуальность исследования, директор департамента социальной политики РУСАЛа Рустам Закиев отметил:

«Исследование ««Золотой стандарт» импакта», обобщающее лучшие мировые методики оценки воздействия и накопленный российскими компаниями опыт в этой сфере — важный шаг для расширения и развития в России практики управления социальным и экологическим воздействием. Но этот проект рано считать завершённым: исследование должно стать отправной точкой для разработки универсальной методологии оценки импакта, адаптированной для наших реалий, доступной и понятной для наших специалистов, в том числе и в госсекторе. Это позволит в долгосрочной перспективе сформировать единую платформу для создания четких индустриальных бенчмарков».

С исследованием можно ознакомиться по ссылке: https://sk.skolkovo.ru/storage/file_storage/3bd2cdb4-8b85-4440-962a-d060d83b704b/SKOLKOVO_GOLD_STANDART_RUS.pdf 

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Источник: ОК РУСАЛ

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