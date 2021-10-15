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Сбербанк профинансирует ГК "Гранель" на 3,7 млрд рублей для строительства ЖК "Новая Рига" в Московской области

Сбербанк профинансирует ГК Гранель на 3,7 млрд рублей для строительства ЖК Новая Рига в Московской области

15 октября 2021, 12:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: ГК "Гранель"

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Сбербанк открыл Группе компаний «Гранель» кредитную линию на 3,7 млрд рублей до декабря 2023 года для строительства корпусов 1.4 и 1.5 ЖК «Новая Рига» на западе Подмосковья. Жилой комплекс расположен у деревни Глухово в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе.

У обоих корпусов разная высотность секций – от пяти до восьми этажей. Общая площадь зданий – 85 307 квадратных метров. Дома рассчитаны на 1 346 квартир. Оба дома планируется сдать в эксплуатацию в 3-м квартале 2022 года. Финансирование осуществляется с использованием механизма эскроу.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка:

«Сбер успешно сотрудничает с Группой компаний «Гранель» с 2012 года и уже одобрил лимиты на финансирование проектов этого надежного застройщика на сумму свыше 137 млрд рублей. Благодаря нашему продолжительному и надёжному партнёрству в столичном регионе ежегодно возводятся десятки тысяч квадратных метров современного и комфортного жилья».

Дмитрий Адушев, вице-президент по экономике и финансам ГК «Гранель»:

«ЖК «Новая Рига» - один из самых популярных объектов в Московской области. Комплекс занимает лидирующие позиции по продажам в регионе. Мы рады, что продолжаем работу над проектом вместе со Сбербанком. Сотрудничество с крупнейшей кредитной организацией страны – залог эффективной работы по дальнейшему развитию жилого комплекса. Механизм эскроу обеспечит надежную защиту инвестиций всех участников долевого строительства».

По проекту ЖК «Новая Рига» включает 9 жилых домов переменной этажности (от 5 до 8 этажей) и объекты социальной инфраструктуры. Микрорайон рассчитан на проживание около 10 тысяч человек. ГК «Гранель» уже ввела два корпуса в эксплуатацию. 

По генплану территории здесь предусматриваются два детских сада на 550 мест, школа на 1150 учеников, поликлиника на 150 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный центр. На первых этажах жилых домов разместятся магазины, пекарни, салоны красоты, отделения банков и другие предприятия сферы услуг.

ГК «Гранель» — это одна из крупнейших и динамично развивающихся девелоперских компаний, которая 29 лет работает на российском рынке и специализируется на строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости. В 2020 году компания вошла в перечень системообразующих предприятий РФ.

Портфель проектов ГК «Гранель» составляет 4,5 млн кв. м. жилья и более 600 тысяч кв. м коммерческой недвижимости. С начала своей деятельности в Московском регионе компания ввела в эксплуатацию более 2,2 млн кв.м. жилой недвижимости и более 85 тыс. кв. м. социальной инфраструктуры, обеспечив квартирами более 40 тысяч российских семей.

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Источник: ГК "Гранель"

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