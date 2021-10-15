14 октября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в сессии «Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?», которая проходила в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». В своем выступлении глава Системного оператора рассказал о ключевых направлениях развития информационной безопасности в организациях электроэнергетики.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в ключевых отраслях, включая энергетику, число компьютеров, задействованных в АСУ ТП и ставших объектами атак, на которых были заблокированы вредоносные объекты, постоянно растёт.

«Важно разделять активность, связанную с поиском уязвимостей и целенаправленные вмешательства, поскольку эти виды противоправной деятельности подразумевают разные виды атак, разные инструменты и средства, и приводят к разным последствиям. Для энергетических компаний большее значение имеют целенаправленные атаки, тогда как противодействие инвентаризации уязвимостей – это вопрос формирования культуры информационной безопасности в рамках процессов эксплуатации, универсальный для всех отраслей», – отметил Федор Опадчий.

Он рассказал о принципах обеспечения надёжности работы энергосистем, которые проектируются таким образом, чтобы потеря работоспособности одним или несколькими элементами по любым причинам не отражалась на работоспособности системы в целом. Технологическая вертикаль управления способна эффективно решать эту задачу за счет необходимого резервирования.