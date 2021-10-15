 
Мероприятия

Системный оператор представил профессиональному сообществу ключевые направления развития информационной безопасности в электроэнергетике

14 октября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в сессии «Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?», которая проходила в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». В своем выступлении глава Системного оператора рассказал о ключевых направлениях развития информационной безопасности в организациях электроэнергетики.

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в ключевых отраслях, включая энергетику, число компьютеров, задействованных в АСУ ТП и ставших объектами атак, на которых были заблокированы вредоносные объекты, постоянно растёт.

«Важно разделять активность, связанную с поиском уязвимостей и целенаправленные вмешательства, поскольку эти виды противоправной деятельности подразумевают разные виды атак, разные инструменты и средства, и приводят к разным последствиям. Для энергетических компаний большее значение имеют целенаправленные атаки, тогда как противодействие инвентаризации уязвимостей – это вопрос формирования культуры информационной безопасности в рамках процессов эксплуатации, универсальный для всех отраслей», – отметил Федор Опадчий.

Он рассказал о принципах обеспечения надёжности работы энергосистем, которые проектируются таким образом, чтобы потеря работоспособности одним или несколькими элементами по любым причинам не отражалась на работоспособности системы в целом. Технологическая вертикаль управления способна эффективно решать эту задачу за счет необходимого резервирования.

«В части угроз информационной безопасности новые риски возникают на уровне потребителей розничного рынка электроэнергии, поскольку в этой сфере цифровизация приводит к появлению миллионов «умных» счетчиков, автоматических устройств, формированию новых каналов взаимодействия с миллионами конечных потребителей. Поэтому особое внимание в сфере информационной безопасности должно быть направлено, прежде всего, на этот сегмент», – уточнил глава Системного оператора.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
15.10.2021
"Россети" рассказали на РЭН о влиянии на деятельность сетевых компаний социальных факторов и ESG-пов...
Александр Новак наградил победителей хакатона 15.10.2021
Александр Новак наградил победителей хакатона "Энергия прорыва"
Александр Новак: Надо разумно подходить к вопросам энергетической безопасности 15.10.2021
Александр Новак: Надо разумно подходить к вопросам энергетической безопасности
Николай Шульгинов: 14.10.2021
Николай Шульгинов: "Процесс перспективного планирования в электроэнергетике должен быть централизова...
Эта новость часть сюжета РЭН-2021
Другие новости сюжета:
13.10.2021
Системный оператор представит на РЭН позицию компании по актуальным вопросам развития электроэнергетики
05.10.2021
ОПК ТЭК: сотрудничество предприятий в целях импортозамещения и технологического развития
14.10.2021
Состоялась церемония награждения лауреатов премии "Глобальная энергия"
02.09.2021
Российская энергетическая неделя пройдет в гибридном формате с 13 по 15 октября в Москве в ЦВЗ "Манеж"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable! 22 года!
+