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15 октября 2021, 10:36
Рубрика: Мероприятия
Метки: ФЕДОР ОПАДЧИЙ, РЭН-2021, СО ЕЭС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, IT
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
14 октября Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие в сессии «Современные реалии: как обеспечить безопасность информационной инфраструктуры от киберугроз в условиях цифровой трансформации?», которая проходила в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». В своем выступлении глава Системного оператора рассказал о ключевых направлениях развития информационной безопасности в организациях электроэнергетики.
Председатель Правления АО «СО ЕЭС» отметил, что в ключевых отраслях, включая энергетику, число компьютеров, задействованных в АСУ ТП и ставших объектами атак, на которых были заблокированы вредоносные объекты, постоянно растёт.
«Важно разделять активность, связанную с поиском уязвимостей и целенаправленные вмешательства, поскольку эти виды противоправной деятельности подразумевают разные виды атак, разные инструменты и средства, и приводят к разным последствиям. Для энергетических компаний большее значение имеют целенаправленные атаки, тогда как противодействие инвентаризации уязвимостей – это вопрос формирования культуры информационной безопасности в рамках процессов эксплуатации, универсальный для всех отраслей», – отметил Федор Опадчий.
Он рассказал о принципах обеспечения надёжности работы энергосистем, которые проектируются таким образом, чтобы потеря работоспособности одним или несколькими элементами по любым причинам не отражалась на работоспособности системы в целом. Технологическая вертикаль управления способна эффективно решать эту задачу за счет необходимого резервирования.
«В части угроз информационной безопасности новые риски возникают на уровне потребителей розничного рынка электроэнергии, поскольку в этой сфере цифровизация приводит к появлению миллионов «умных» счетчиков, автоматических устройств, формированию новых каналов взаимодействия с миллионами конечных потребителей. Поэтому особое внимание в сфере информационной безопасности должно быть направлено, прежде всего, на этот сегмент», – уточнил глава Системного оператора.
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