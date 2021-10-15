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Цивилев: на строительство Крапивинской ГЭС в Кузбассе потребуется более пяти лет

Цивилев: на строительство Крапивинской ГЭС в Кузбассе потребуется более пяти лет

15 октября 2021, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЭН-2021, РУСГИДРО, КРАПИВИНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Строительство Крапивинской ГЭС на реке Томь в Кемеровской области, остановленное в 1989 году из-за проблем с финансированием, планируется завершить в течение пяти с половиной лет, чтобы обеспечить регион и предприятия дополнительным источником энергии. Около полутора лет из этого срока займет проектирование, сообщил в интервью ТАСС на полях Российской энергетической недели в Москве губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Сейчас мы занимаемся проектированием, выполняем оценку воздействия на окружающую среду, в следующем году должны этот этап выполнить. Если все в порядке - перейдем к проектированию строительства. Я ожидаю, что на проектирование уйдет еще полтора года. За это время мы будем разрабатывать схему финансирования стройки. Если энергично работать, то в течение трех-четырех лет можно завершить строительство", - сказал Цивилев, отметив, что более точные сроки можно будет называть по итогам проектных работ.

Глава региона отметил, что рассматривается возможность привлечения частных инвестиций для ввода энергообъекта в эксплуатацию. Стоимость завершения строительства гидроэлектростанции предварительно оценивается в 45 млрд рублей.

"Я думаю, финансирование будет из нескольких источников, в том числе из федеральных. Есть вариант участия в этой схеме заинтересованных организаций, которым нужна "зеленая" энергетика. Одна из этих организаций - "Русал", к примеру. Им нужна "зеленая" энергия для выработки "зеленого" алюминия", - добавил губернатор.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году. Целями строительства были создание водохранилища для водозабора, создание эффективного источника генерации, защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Проектом гидроузла, который выполнил институт Ленгидропроект, предусмотрена дорога по гребню плотины, которая придет на смену паромной переправе.

Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Кузбасса ранее договорились о сотрудничестве по проекту. Также принято решение увеличить мощность объекта с 300 до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

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Источник: ТАСС

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