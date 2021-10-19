НПП "ПОЛИПЛАСТИК" намерено расширить присутствие в Узбекистане

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19 октября 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, УЗБЕКИСТАН
Отрасль: Материалы для КПП
Источник: НПП "ПОЛИПЛАСТИК"
Компания делает серьезную ставку на участие в проектах автопрома и планирует нарастить отгрузки в 5-6 раз по сравнению с имеющимися на сегодня объемами. В настоящее время российский компаундер поставляет материалы для деталей экстерьера на локализованный в Узбекистане проект одного из ведущих мировых автомобильных брендов.
«Несмотря на то, что конкурировать с местными производителями достаточно непросто, мы всерьез рассматриваем возможность значительного увеличения объема поставок и расширение номенклатурного ряда материалов на проекты автопрома и производство крупной бытовой техники в ближайшей перспективе», – рассказывает Павел Круглов, генеральный директор Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП «ПОЛИПЛАСТИК».
Летом текущего года менеджеры компании провели ряд встреч с имеющимися и потенциальными партнерами, и пришли к выводу, что узбекские рынки материалов для автопрома и крупной бытовой техники весьма перспективны. В активе НПП «ПОЛИПЛАСТИК» уже сегодня есть одобренные марки компаундов для изготовления деталей бытовой техники, экстерьера, интерьера и подкапотного пространства моделей ведущих автомобильных брендов, которые предприятие готово предложить производителям Узбекистана.
«Переработка пластмасс в Средней Азии развивается достаточно высокими темпами, интерес к данной отрасли большой. Об этом можно судить, в том числе и по уровню отраслевых выставок, той же Plastex Uzbekistan 2021, которая пройдет 3-5 ноября в Ташкенте. С каждым годом она становится все интереснее и солиднее. А это говорит только об одном: об интересе к развитию полимерной отрасли в стране. И мы, как лидеры, не должны упускать возможность закрепиться на столь перспективном рынке», – отмечает Павел Круглов.
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