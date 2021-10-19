 
Контракты

В Нефтегорске реконструируют канализационные очистные сооружения

В Нефтегорске реконструируют канализационные очистные сооружения

19 октября 2021, 12:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Нефтегорске Самарской области до конца осени 2022 года реконструируют канализационные очистные сооружения, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства муниципального района Нефтегорский Самарской области проводит открытый конкурс в электронной форме на проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений.

На площадке комплекса очистных сооружений модернизируют здание решеток, производственный корпус, хлораторную, иловую насосную, запроектируют модульную котельную, химико-аналитическую лабораторию и пост охраны. Также подлежат реконструкции очистные сооружения и песколовки. Ожидается, что работы завершатся в конце ноября 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 11 ноября, с победителем заключат контракт на 735 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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