В Нефтегорске Самарской области до конца осени 2022 года реконструируют канализационные очистные сооружения, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства муниципального района Нефтегорский Самарской области проводит открытый конкурс в электронной форме на проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений.

На площадке комплекса очистных сооружений модернизируют здание решеток, производственный корпус, хлораторную, иловую насосную, запроектируют модульную котельную, химико-аналитическую лабораторию и пост охраны. Также подлежат реконструкции очистные сооружения и песколовки. Ожидается, что работы завершатся в конце ноября 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 11 ноября, с победителем заключат контракт на 735 млн рублей.

