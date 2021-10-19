В городе Заозерном Рыбинского района состоялся выездной Совет потребителей красноярского филиала «Россети Сибирь».

В мероприятии приняли участие замминистра промышленности, энергетики и ЖХК края Евгений Федосеев, и.о. директора «Красноярскэнерго» Сергей Заворин, возглавил выездное совещание советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко. За круглым столом собрались главы районных и поселковых администраций, представители сбытовых компаний и местные предприниматели.

«Мы проводим такие выездные совещания, чтобы узнать, в каком состоянии находится электроснабжение территорий, выслушать вопросы, предложения от потребителей. И чтобы в «Красноярскэнерго» могли их реализовывать для обеспечения населения, социальной сферы и бизнеса надежным и качественным электроснабжением», - обратился к участникам Анатолий Матюшенко.

Энергетики получили обратную связь от потребителей и рассказали об итогах работы производственного отделения:

«В целом год был непростой. Из-за строительства линии 220 киловольт (кВ) «Зеленогорск-Минусинск» серьезная нагрузка упала на наши сети, напряжение проходило по линиям 110 кВ. По основным показателям ремонтной программы мы справились», - выступил с докладом директор производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» энергокомпании Владимир Доценко.

На энергообъектах юго-восточных сетей аварийность снизилась на 6 %. Положительная динамика наблюдается в Ирбейском районе, а в Партизанском есть вопросы по качеству электроснабжения. Заместитель главы администрации Олег Крысько предложил возобновить работу оперативной бригады для скорейшего устранения нарушений в сети и сокращения сроков восстановления электроснабжения. В Манском районе жители часто ощущают на себе отклонения уровней напряжения. Население получает электроэнергию от тяговых подстанций РЖД. Администрацией Манского района направлены предложения по развитию электрических сетей. Вопрос теперь на контроле министерства промышленности, энергетики и ЖКХ края.

Глава Ирбейского района Олег Леоненко затронул тему строительства лечебно-диагностического комплекса, который должен быть сдан в 2022 году. Энергетики заверили, что подключат новый объект в срок, сбоев быть не должно. Глава Авдинского сельсовета Уярского района предложила упросить процедуру оформления уличного освещения. К вопросам благоустройства и уличного освещения в селах специалисты филиала подходят индивидуально. После совещания представители администрации Уярского района получили подробную консультацию. Потребителей также просят не оставаться в стороне и принять активное участие в формировании инвестиционной программы «Красноярскэнерго» на 2022 год. Так, некоторые «горящие» объекты могут быть включены в программу и точечно отремонтированы. Для этого необходимо проработать с муниципалитетами список нуждающихся в ремонте объектов и составить единый реестр проблемных сетей.