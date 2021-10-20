Объявлены торги на завершение строительства восточного обхода Астрахани на участке от дороги «Астрахань - Зеленга» до трассы «Астрахань - Камызяк». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно опубликованной документации, проектом предусмотрено выполнение подготовительных работ на объекте, устройство земляного полотна и дорожной одежды, переустройство ЛЭП и сетей связи, монтаж железобетонных труб, восстановление моста через реку Царев, установка знаков и нанесение разметки. К строительным работам необходимо приступить с момента заключения контракта, завершить - до 31 июля 2026 года.

Начальная стоимость контракта составляет более 2,1 млрд рублей. Документы на участие в электронных торгах принимаются до 10 ноября. Когда будут рассмотрены поданные заявки - не уточняется.

Напомним, строительно-монтажные работы на восточном обходе Астрахани приостановили в 2012 году из-за отсутствия финансирования. В прошлом году ГКУ АО «Астраханьавтодор» откорректировало проект строительства, в 2021 году документация получила положительное заключение госэкспертизы. Новая дорога будет иметь две полосы движения, ее протяженность составит 7,6 км, а ширина - 7,5 метров.