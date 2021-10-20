Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» ведут работы по модернизации оборудования подстанций в Армавире, Кавказском и Гулькевичском районах. Реконструкция энергообъектов позволит удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, связанные с увеличением мощности агропромышленных предприятий и подключением к энергосистеме новых потребителей на востоке Кубани.

В рамках реализации инвестиционной программы специалисты установят на четырех трансформаторных подстанциях современные ячейки комплектного распределительного устройства, оборудованные микропроцессорными блоками релейной защиты и автоматики. Для подключения проектируемых воздушных линий дополнительные ячейки 10 кВ появятся на питающих центрах 110 кВ «Восток» и «Речная» в Армавире. По две новые линейные ячейки смонтируют на подстанциях 110 кВ «КПТФ» в Кавказском районе и «Кубань» в Гулькевичском районе.

- Для развития производства овощных культур мы постепенно расширяем площади орошаемых земель, – рассказывает руководитель сельскохозяйственной компании им. М.И. Калинина из Гулькевичского района Андрей Курганский. – В прошлом году увеличили мощность с 400 до 700 кВт, благодаря чему была запущена новая насосная станция и построен еще один пруд-накопитель. Площадь орошаемых земель стала на 500 га больше. На перспективу для строительства овощехранилища вместимостью 18 000 тонн планируем увеличение мощности еще на 2 МВт.

По договору техприсоединения для выдачи мощности аграрию энергетики расширят распределительное устройство 10 кВ и установят новую ячейку на подстанции «Кубань». Заявитель подведет к энергообъекту новую воздушную линию электропередачи 10 кВ, которая будет питать электроустановки овощехранилища.