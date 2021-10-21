 
Модернизация

Глава Системного оператора представил Совету Федерации ключевые направления модернизации энергетической инфраструктуры

Глава Системного оператора представил Совету Федерации ключевые направления модернизации энергетической инфраструктуры

21 октября 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ФЕДОР ОПАДЧИЙ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
275

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий ознакомил членов комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике с ходом реализации ключевых проектов развития ЕЭС России.

Выступление состоялось 20 октября на круглом столе комитета, посвященном модернизации энергетической инфраструктуры.

В своем выступлении глава Системного оператора представил данные о динамике электропотребления в субъектах Российской Федерации и основных вводах объектов генерации и электросетевого оборудования в 2021 году.

Фактический прирост потребления электроэнергии в ЕЭС России по состоянию на 1 октября 2021 года составил 5,6 % по сравнению с данными за 9 месяцев 2020 года. Максимальный рост электропотребления зафиксирован в энергосистемах республик Чувашия и Дагестан, а также в Крымской энергосистеме.

По итогам года в ЕЭС России ожидается ввод в эксплуатацию объектов генерации общей мощностью 3349 МВт, в том числе 949 МВт ТЭС, 1188 МВт АЭС, 1009 МВт ветровых и 203 МВт солнечных электростанций. Среди наиболее крупных объектов – блок № 6 Ленинградской АЭС мощностью 1188 МВт, турбогенераторы 1 и 2 Свободненской ТЭС общей мощностью 160 МВт, Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт, Бондаревская ВЭС мощностью 120 МВт.

Федор Опадчий представил информацию о развитии объединенных энергосистем Сибири и Востока, внедрении технологий управления спросом, реализации программы комплексной модернизации объектов тепловой генерации, планах по совершенствованию системы перспективного планирования развития ЕЭС России.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год 21.10.2021
Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год
Энергетики обеспечили электроснабжение отдаленного села на юге Тюменской области 21.10.2021
Энергетики обеспечили электроснабжение отдаленного села на юге Тюменской области
Системный оператор обеспечил ввод в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога в рамках проекта созда... 21.10.2021
Системный оператор обеспечил ввод в работу ВЛ 330 кВ Каменный Бор – Кондопога в рамках проекта созда...
Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребит... 21.10.2021
Игорь Маковский: консолидация электросетевого комплекса осуществляется в интересах конечных потребит...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно