Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий ознакомил членов комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике с ходом реализации ключевых проектов развития ЕЭС России.

Выступление состоялось 20 октября на круглом столе комитета, посвященном модернизации энергетической инфраструктуры.

В своем выступлении глава Системного оператора представил данные о динамике электропотребления в субъектах Российской Федерации и основных вводах объектов генерации и электросетевого оборудования в 2021 году.

Фактический прирост потребления электроэнергии в ЕЭС России по состоянию на 1 октября 2021 года составил 5,6 % по сравнению с данными за 9 месяцев 2020 года. Максимальный рост электропотребления зафиксирован в энергосистемах республик Чувашия и Дагестан, а также в Крымской энергосистеме.

По итогам года в ЕЭС России ожидается ввод в эксплуатацию объектов генерации общей мощностью 3349 МВт, в том числе 949 МВт ТЭС, 1188 МВт АЭС, 1009 МВт ветровых и 203 МВт солнечных электростанций. Среди наиболее крупных объектов – блок № 6 Ленинградской АЭС мощностью 1188 МВт, турбогенераторы 1 и 2 Свободненской ТЭС общей мощностью 160 МВт, Марченковская ВЭС мощностью 120 МВт, Бондаревская ВЭС мощностью 120 МВт.

Федор Опадчий представил информацию о развитии объединенных энергосистем Сибири и Востока, внедрении технологий управления спросом, реализации программы комплексной модернизации объектов тепловой генерации, планах по совершенствованию системы перспективного планирования развития ЕЭС России.