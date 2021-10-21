Металлоинвест построит на ОЭМК второй шаропрокатный стан

Второй шаропрокатный стан построят на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Он будет выпускать новую для предприятия продукцию – стальные мелющие шары диаметром 20, 40 и 60 миллиметров.

Это новая продукция для ОЭМК, которая позволит полностью закрыть потребности горно-обогатительных комбинатов Металлоинвеста в мелющих шарах. Они необходимы им для измельчения руды в мельницах. Как отметил управляющий директор ОЭМК Алексей Кушнарев, также планируются поставки шаров сторонним потребителям.

Запуск стана запланирован на ноябрь 2023 года. Договор на поставку оборудования заключен с Электростальским заводом тяжелого машиностроения. Инвестиции Металлоинвеста в строительство составят более 1 млрд 700 млн рублей. Будет создано 126 новых рабочих мест.

Новый комплекс дополнит существующие мощности Оскольского комбината. Первый такой стан был запущен в прошлом году, он выпускает шары диаметром 100 и 120 мм, освоено производство шара 90 мм и рассматривается возможность выпуска шара 80 мм. До конца года ОЭМК планирует произвести около 46 тыс. тонн шаров.