На участке км 465 – км 473 трассы М-7 «Волга» расширяют проезжую часть, возводят транспортную развязку и мост. Для этого задействовано 275 специалистов и 134 единиц техники.

Двухуровневая транспортная развязка на пересечении с региональной автодорогой Работки - Порецкое (км 473) готова на 53%. На будущем 105-метровом путепроводе продолжается подготовка к монтажу балок. На крайних опорах устраиваются монолитные железобетонные переходные плиты. Параллельно дорожники обустраивают съезды с путепровода, а также формируют насыпь правоповоротного соединительного ответвления, с помощью которого можно будет выехать с дороги Работки – Порецкое в сторону Казани.

В районе Работок продолжается строительство нового участка автодороги с мостом через реку Алферовка. Здесь работы выполнены на 50%. Специалисты завершают возведение насыпи из грунта и песка, а также устраивают нижние слои дорожной одежды. Параллельно ведется обустройство локальных очистных сооружений.

Работы по расширению до четырех полос движения 6 км существующей дороги выполнены на 45%. В районе поворота на Лавровку (км 465 - км 467), у Абатурово (км 470 – км 472) и на месте возведения транспортной развязки (км 473) полностью готовы нижние слои дорожного покрытия. Дорожники укрепляют откосы растительным грунтом с засевом трав. На участке км 467 – км 468 ведется строительство разворотной петли и двух площадок отдыха. По правой стороне одноуровневой развязки запущено движение. С левой стороны завершается подготовка земляного полотна и начата укладка нижних слоев дорожной одежды.

Указанный участок федеральной автодороги будет полностью освещен. Уже установлено 240 из 610 опор со светодиодными фонарями. Для пропуска воды под дорогой и её отвода с проезжей части построили 10 из 14 запланированных водопропускных труб. Также обустроено порядка 50% водоотводных лотков, общая протяженность которых составит 2,6 км.

Строительство IV очереди обхода Нижнего Новгорода на участке трассы М-7 «Волга» с 442 по 472 км реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2020-2023 гг. работы ведутся в рамках 1 и 3 этапов (всего их четыре). Проектная документация по 2-му и 4-му этапам получила положительное заключение госэкспертизы. В их рамках планируется подготовить территорию и построить новый 28-километровый участок автодороги от третьей очереди обхода Нижнего Новгорода в районе Шелокши с выходом на 465-й км М-7 «Волга». Объект имеет высокую значимость для развития дорожной сети Нижегородской области. В результате его реализации транзитный транспорт со стороны Москвы и Казани пойдет в обход Нижнего Новгорода и Кстова, что положительно скажется на дорожной обстановке и экологии. Кроме того, сократится время в пути и ускорится доставка грузов.