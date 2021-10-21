Новый жилой микрорайон Норильска из 35 девятиэтажных домов планируется построить в рамках реновации к 2035 году, сообщил в четверг на презентации комплексного плана социально-экономического развития города мэр Дмитрий Карасев.

Норильск - один из самых северных городов мира. Там проживает 180 тыс. человек, 26% из них - сотрудники "Норникеля". Массовая застройка велась в 1940-1950-х и в 1960-1990 годах. Новые строительные проекты пока не реализуются. Согласно планам "Норникеля", до 2035 года будет построено около 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м.

"До 2024 года мы построим три девятиэтажных жилых дома, но тремя домами [застройка микрорайона[ не ограничится. Всего будет построено порядка 35 девятиэтажных домов", - сказал Карасев. Согласно материалам мэрии, объем инвестиций в строительство домов в новом микрорайоне до 2035 года составит 49,5 млрд рублей, из них более 35 млрд - средства компании "Норникель". По словам Карасева, сейчас в районе Оганер стоят недостроенные в 1990-е годы жилые дома, которые будут демонтированы.

В новом микрорайоне построят школу на 1,1 тыс. мест и детсад на 270 мест суммарным объемом инвестиций в 4,1 млрд рублей. Эти объекты будут также построены за счет средств металлургической компании. До конца года в Оганере введут в эксплуатацию пожарное депо стоимостью 300 млн рублей.

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и горадминистрацией о развитии Норильска. Документ предполагает реновацию жилфонда, переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями, модернизацию коммунальной и инженерной инфраструктуры, строительство соцобъектов, формирование комфортной и безопасной городской среды.

Определен объем совместного финансирования развития Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года, который планируется включить в комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в размере до 120,1 млрд рублей. Из них 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля", 24 млрд рублей - деньги федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - вклад из консолидированного бюджета Красноярского края.