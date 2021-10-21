Минэкономразвития России подготовило проект постановления правительства о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кузбасс". Проекты шести якорных резидентов позволят привлечь около 10,5 млрд рублей инвестиций, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства.

"На территории ОЭЗ шесть якорных резидентов планируют реализацию проектов с общим объемом инвестиций 10,5 млрд рублей. Это проекты по производству минеральной ваты, медицинских изделий и оборудования, бумажной упаковки из вторсырья для пищевых продуктов, диоксида углерода, создание завода по производству твердых и полутвердых сыров, а также комплекса по сжижению природного газа в Топках Кемеровской области. Будет создано порядка 350 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Правительственная комиссия по региональному развитию ранее одобрила бюджетный инфраструктурный кредит для Кузбасса на 5,6 млрд рублей. В том числе 1,2 млрд рублей для развития инженерной и дорожной инфраструктуры на территории будущей ОЭЗ.

"Минэкономразвития России совместно с Кемеровской областью проводят комплексную работу по диверсификации экономики Кузбасса. Создание ОЭЗ будет способствовать привлечению инвестиций в регион и изменению структуры занятости", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития Сергея Галкина.

Ранее сообщалось, что губернатор Сергей Цивилев на встрече с Владимиром Путиным 1 октября предложил создать в Кузбассе особую экономическую зону, ориентированную на проекты в неугольных отраслях экономики. Планируется, что общая площадь ОЭЗ составит 1,7 тыс. га. В нее войдут территории неработающего завода "Прогресс", производившего порох, остановленного железобетонного комбината, неиспользуемые территории химического завода "Азот" в Кемерове, транспортный узел в районе моногорода Топки, где развита железнодорожная инфраструктура, и другие объекты.