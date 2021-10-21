 
Контракты

Участок автодороги А-146 отремонтируют за 1,1 млрд

Участок автодороги А-146 отремонтируют за 1,1 млрд

21 октября 2021, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
243

Автомобильную дорогу А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» планируется капитально отремонтировать до осени 2022 года, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, дорогу обновят на участке км 28+690 - км 35+000. В результате гарантийный срок на земляное полотно и автопавильоны составит 8 лет, на основание дорожной одежды и водопропускные трубы – 6 лет, на барьерное ограждение и дорожные знаки – 7 лет, на светофорное оборудование и горизонтальную разметку термопластиком – 3 года и 1 год соответственно. Ремонтные работы завершатся в октябре 2022 года.

«Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» проводит электронный аукцион на ремонт автодороги, заявки на участие принимают до 29 октября. С подрядчиком заключат контракт на 1,1 млрд рублей.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
21.10.2021
"Газпром добыча Краснодар" построит скважину за 7,8 млрд
Дорогу от Архангельска до Мезени отремонтируют 21.10.2021
Дорогу от Архангельска до Мезени отремонтируют
В Калининградской области построят детский спортивно-оздоровительный центр за 5,2 млрд 21.10.2021
В Калининградской области построят детский спортивно-оздоровительный центр за 5,2 млрд
Ищут подрядчика для завершения строительства восточного обхода Астрахани 20.10.2021
Ищут подрядчика для завершения строительства восточного обхода Астрахани
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно