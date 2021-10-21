Участок автодороги А-146 отремонтируют за 1,1 млрд

Автомобильную дорогу А-146 «Краснодар – Верхнебаканский» планируется капитально отремонтировать до осени 2022 года, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, дорогу обновят на участке км 28+690 - км 35+000. В результате гарантийный срок на земляное полотно и автопавильоны составит 8 лет, на основание дорожной одежды и водопропускные трубы – 6 лет, на барьерное ограждение и дорожные знаки – 7 лет, на светофорное оборудование и горизонтальную разметку термопластиком – 3 года и 1 год соответственно. Ремонтные работы завершатся в октябре 2022 года.

«Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» проводит электронный аукцион на ремонт автодороги, заявки на участие принимают до 29 октября. С подрядчиком заключат контракт на 1,1 млрд рублей.

