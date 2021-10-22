Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин принял участие в еженедельном заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. В рамках работы участники совещания рассмотрели и утвердили заявки на инфраструктурные кредиты на общую сумму 25,8 млрд рублей для Республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Марий-Эл, Крым, Удмуртия, а также Кемеровской, Ивановской и Псковской областей.

«Видим востребованность инфраструктурных кредитов со стороны регионов. Важно, что часть средств регионы инвестируют в создание производственной и туристической инфраструктуры, это позволит создать более 23 тысяч новых рабочих мест», - отметил Сергей Галкин.

В рамках рассмотренных на заседании заявок было принято решение о выдаче бюджетного кредита на 0,6 млрд рублей Кемеровской области в дополнение к ранее одобренной заявке. Помимо инфраструктуры для развития застроенных территорий центрального района Кемерово, средства будут направлены на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для особой экономической зоны ППТ «Кузбасс».

Кроме того, 2,65 млрд рублей выделены Ивановской области на инфраструктуру для развития территории Большой Ивановской мануфактуры с созданием межвузовского кампуса для пяти ВУЗов с технопарком и образовательным центром на 200 тыс. студентов. Кредитные средства будут направлены также на создание инженерной и дорожной инфраструктуры Особой экономической зоны «Иваново» и ТОСЭР «Наволоки», а также для размещения промышленного предприятия в д. Иневеж.

Для Республики Удмуртия одобрен бюджетный кредит в размере 0,8 млрд на строительство нового аэропорта в Ижевске с международным пунктом пропуска. Это позволит увеличить поток туристов в регион.