В Красногорске построят образовательный комплекс за 2,1 млрд

В микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска построят образовательный комплекс из школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест, сообщает RosTender.info.

Строительство пройдет в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы и муниципальной программы городского округа Красногорск на 2020-2024 годы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Четырехэтажная школа рассчитана на 1500 мест и обучение в одну смену. Наполняемость классов – 25 учеников. Помимо учебных кабинетов, в здании запроектируют мастерские по обработке металла, дерева и ткани, кабинеты домоводства и кулинарии. Проектируемый детский сад на 200 мест рассчитан на 12 часов пребывания детей и общеразвивающую образовательную программу.

Администрация городского округа ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий, проектной документации и строительства. Он определится по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме, заявки принимают до 23 ноября, начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.

