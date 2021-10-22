 
Контракты

В Красногорске построят образовательный комплекс за 2,1 млрд

В Красногорске построят образовательный комплекс за 2,1 млрд

22 октября 2021, 13:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска построят образовательный комплекс из школы на 1500 мест и детского сада на 200 мест, сообщает RosTender.info.

Строительство пройдет в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2019-2024 годы и муниципальной программы городского округа Красногорск на 2020-2024 годы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Четырехэтажная школа рассчитана на 1500 мест и обучение в одну смену. Наполняемость классов – 25 учеников. Помимо учебных кабинетов, в здании запроектируют мастерские по обработке металла, дерева и ткани, кабинеты домоводства и кулинарии. Проектируемый детский сад на 200 мест рассчитан на 12 часов пребывания детей и общеразвивающую образовательную программу.

Администрация городского округа ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий, проектной документации и строительства. Он определится по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме, заявки принимают до 23 ноября, начальная цена контракта составляет 2,1 млрд рублей.
 

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Источник: Ростендер

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