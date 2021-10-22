В Надыме обновят проезд № 8

Проезд № 8 на участке от 0 км до 2,21 км в городе Надыме реконструируют, сообщает RosTender.info. Управление капитального строительства и капитального ремонта проводит электронный аукцион на ремонтные работы. Протяженность производства работ составит 2,207 км.

Проектом предусмотрено устройство проектируемой дорожной одежды, укрепительные работы на обочинах, обустройство автомобильной дороги. После ремонта гарантийный срок на земляное полотно, основание дорожной одежды и обочин составит 8 лет, водопропускных труб – 6 лет. Гарантия на дорожные знаки составит 5 лет, сигнальные столбики – 2 года.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 29 октября, с подрядчиком заключат контракт на 578 млн рублей.

