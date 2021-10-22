Представители энергокомпании предложили властям Забайкальского края проект перевода печного отопления на электричество.

В комитете аграрной политики Законодательного Собрания Забайкальского края прошел круглый стол с участием глав районов, представителей промышленного и энергетического комплексов региона. Участники обсуждали возможность использования в регионе альтернативных видов топлива. Исторически на протяжении многих лет жители региона в качестве основного топлива для печей используют здесь дрова. В последние годы проблема нехватки дров и вырубки лесов стоит в регионе особенно остро, поэтому власти активно ищут варианты альтернативных видов топлива. Так в качестве частичного решения главы районов предложили краевым властям позволить жителям заготавливать горельник на дрова. Использование сгоревшего леса и заготовка валежника, возможно, немного снизят остроту вопроса, однако с точки зрения экономики и экологии не решат всей проблемы комплексно.

Нехватка дров и вырубка лесов в регионе – это лишь часть проблемы. Решить ее кардинально поможет только перевод с печного на электроотопление. Чита включена в национальный проект «Экология» как город с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Ежегодные выбросы в атмосферу превышают здесь 213,5 тысяч тонн. При этом углем и дровами отапливаются 17,3 тысячи домов в частном секторе Читы.

Заместитель директора филиала компании «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» по реализации и развитию услуг Иван Волков озвучил предложения по реализации программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология» – перевести на электроотопление частного сектора города Читы и пригородных районов:

«Согласно анализу наших специалистов, установка электрокотлов позволит существенно снизить объемы выбросов в атмосферу. Концепция перевода на электроотопление подразумевает также предоставление жителям экономически выгодного тарифа на электроэнергию – стоимость электричества для владельцев электрокотлов должна быть сопоставима с ценой на твердое топливо. Таким образом, потребуется внесение изменений в ряд постановлений Правительства РФ для создания экономически привлекательного тарифа на электроотопление частного сектора городов Сибири», - отметил Иван Волков.

Проект энергетиков, конечно, потребует инвестиций в реконструкцию трансформаторных подстанций и строительство ряда воздушных и кабельных линий в 7,9 млрд рублей. Дополнительная нагрузка на энергосистему составит 197,8 МВт.

Тем не менее, при полном финансировании проект «Россети Сибирь» может быть реализован в кратчайшие сроки с полным переходом на электроотопление в горизонте двух лет. Кроме того, он может быть масштабирован на весь частный сектор и позволит в перспективе существенно снизить последствия экологических проблем Забайкалья.