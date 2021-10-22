Компании «ТД Урал ПАК» (г. Пермь) одобрен заем от Фонда развития промышленности (ФРП, Группа ВЭБ.РФ) по федерально-региональной программе «Производительность труда». Предприятие проведет модернизацию и расширит производство пластмассовых изделий для монтажа электросетей, сообщили в ФРП.

Общий бюджет проекта составляет 62,7 млн руб., из которых 35 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 15 млн руб. — в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края. В рамках проекта планируется производить из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и суспензионного поливинилхлорида (ПВХ) гофротрубы, монтажные коробки, кабель-каналы и аксессуары к ним.

По оценке «ТД Урал ПАК», реализация проекта позволит увеличить долю компании на российском рынке полимерных труб с 15 до 18%. Ожидается, что за счет внедрения современного оборудования и автоматизации процессов производительность труда на предприятии вырастет на 31%. В начале октября в компании сообщили о вынужденном повышении отпускных цен на продукцию из ПВХ (гофротруба ПВХ, кабель-каналы и трубы гладкие) до 15%.

«ТД Урал ПАК» является одним из ведущих производителей электротехнической продукции, кабеленесущих систем для монтажа электропроводки. Производственные мощности предприятия расположены в пригороде г. Лысьва Пермского края. В четырех производственных цехах, где в эксплуатации находится более 200 единиц оборудования, производится широкий ассортиментный ряд по каждому виду товаров более 12 тыс. наименований.