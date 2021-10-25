Поздравление от компании Интегра Кабель

Друзья! Коллеги! Партнеры!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днем работника кабельной промышленности! Наша с Вами работа помогает миру двигаться на самых высоких скоростях, обеспечивая доступ к информации из любой точки мира! Искренне благодарим вас за сотрудничество!