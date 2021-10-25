 
Компании

Поздравление от компании Интегра Кабель

Друзья! Коллеги! Партнеры!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником Днем работника кабельной промышленности! Наша с Вами работа помогает миру двигаться на самых высоких скоростях, обеспечивая доступ к информации из любой точки мира! Искренне благодарим вас за сотрудничество!

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Компания "Интегра-Кабель"

INTG
3.85

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Компания 25.10.2021
Компания "КСК-групп" поздравляет всех работников кабельной промышленности с профессиональным праздни...
ММК-МЕТИЗ освоил производство омеднённой проволоки Св-08ГА диаметром 2,4 мм 25.10.2021
ММК-МЕТИЗ освоил производство омеднённой проволоки Св-08ГА диаметром 2,4 мм
Томсккабель: Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности! 25.10.2021
Томсккабель: Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!
ККЗ: С днём работника кабельной промышленности! 25.10.2021
ККЗ: С днём работника кабельной промышленности!
Эта новость часть сюжета День кабельщика
Другие новости сюжета:
23.10.2009
C Днем работника кабельной промышленности!
25.10.2021
АО "МЕТАКЛЭЙ" поздравляет с Днем работника кабельной промышленности
25.10.2019
Поздравляем с Днём работника кабельной промышленности!
29.10.2009
ВНИИКП: День работника кабельной промышленности, награды, интервью
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно